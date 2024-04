O que é 'semeadura de nuvens', programa do governo que tenta mudar o clima de Dubai

A chuva torrencial que inundou partes de Dubai e fechou o segundo aeroporto mais movimentado do emirado árabe viralizou nas redes sociais. Uma pergunta, no entanto, despertou a curiosidade: será que o programa de semeadura de nuvens teve alguma coisa a ver com a tempestade?

Funcionários do Centro Nacional de Meteorologia do país foram citados pela CNN como tendo dito que a chuva não foi causada por esse tipo de propagação de nuvens. Essas tentativas de extrair mais umidade das nuvens existem há décadas, mas com poucas evidências de sucesso.

Como funciona a semeadura das nuvens?

A semeadura de nuvens é um conceito de modificação climática que tenta extrair mais chuva ou neve de uma nuvem do que se esperasse naturalmente.

Gotículas de nuvem não se formam de forma espontânea. Elas precisam de algo para condensar – como a água que se forma na lateral de um copo frio em um dia quente. Na nuvem, os núcleos de condensação são minúsculas partículas no ar às quais a umidade pode se agarrar.

Esse processo da semeadura adiciona mais dessas partículas ao ar. As aeronaves voam através das nuvens existentes e injetam partículas minúsculas, como iodeto de prata, com o objetivo de criar mais gotas de água ou gelo.

Em qualquer nuvem, uma vez que um número suficiente de gotículas se fundem, elas se tornam pesadas e caem na Terra em forma de chuva ou neve.

Cientistas ainda estudam o impacto da semeadura de nuvens nas chuvas ou nevascas. Um estudo de 2020 publicado no Proceedings of the National Academies of Sciences indicou que uma experiência de semeadura de nuvens pode ter produzido até 10% mais precipitação do que teria caído naturalmente. Mas o ceticismo ainda persiste na comunidade científica.

No entanto, à medida que o clima continua bastante alterado no planeta inteiro devido às mudanças climáticas causadas pelo homem, certas partes do mundo estão se tornando mais quentes e mais secas. A semeadura de nuvens pode ser vista como uma solução para levar mais água a áreas necessitadas, mas também pode tornar outras áreas mais secas no processo.