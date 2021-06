John McAfee é encontrado morto em prisão na Espanha

John McAfee (75), conhecido por ser fundador da empresa de segurança digital McAfee, comprada pela Intel, foi encontrado morto em sua cela em Barcelona, na Espanha. O departamento de justiça da Espanha indica que a causa da morte foi suicídio, mas o caso segue em análise. As informações são do jornal El País.

McAfee estava preso preventivamente por ter sido acusado de sonegação de impostos e ocultação de renda no aeroporto da Espanha. Ele estava preso desde o dia 6 de outubro. O fundador da companhia de segurança digital aguardava a extradição para os Estados Unidos.

Apesar de ser um dos pineiros do mercado de segurança digital nos Estados Unidos, McAfee envolveu-se em polêmicas nos últimos anos, sendo, por exemplo, preso em um aeroporto por usar uma calcinha como máscara de proteção para seu rosto.

Ele também foi condenado, em 2019, a pagar 25 milhões de dólares em danos pelo assassinato de seu ex-vizinho, em 2012. A filha do sujeito, chamado Gregory Faull, alegou que McAfee teria pago 5 mil dólares pelo assassinato.

Sua última mensagem publicada no Twitter, rede social onde escrevia com regularidade, foi a seguinte: "Em uma democracia, o poder é dado, e não retirado. Mas ainda assim é poder. Amor, compaixão, cuidado não têm serventia para ele. Mas é combustível para ganância, hostilidade, ciúme... Todo poder corrompe. Cuidado com quais poderes você concede a uma democracia".