JD.com intensifica investimentos em inteligência incorporada com novas startups

Após reportagens do site Inteligência Emergente em maio e julho de 2025, que mostraram os investimentos da Meituan em duas empresas de inteligência incorporada, Independent Variable Intelligent Technology e Xinghaitu (Suzhou) Artificial Intelligence Technology, a JD.com respondeu com novos aportes no setor.

Depois de investir na rodada B da AgiBot, a empresa aplicou recursos em outras duas startups: Spirit AI e EngineAI.

A Spirit AI captou cerca de RMB 600 milhões (aproximadamente R$430 milhões) em uma rodada Pre-A+, liderada pela JD.com. Participaram fundos como o Fundo de Investimento da Internet da China, o Fundo-Mãe de Inovação Tecnológica de Zhejiang, Huatai Zijin e Fosun RZ Capital.

Já a EngineAI finalizou duas rodadas de investimento que somaram quase RMB 1 bilhão (cerca de R$720 milhões). A rodada A1 foi liderada pela JD.com e teve a participação de investidores como CATL Capital e Yintai Group. A rodada Pre-A++ foi liderada pela Rockets Capital, fundo criado pela XPeng Motors.

As áreas de atuação das startups

Essas duas startups trabalham em áreas diferentes da inteligência incorporada. A Spirit AI desenvolve modelos inteligentes para robôs realizarem tarefas como organizar mesas, descartar lixo e ajustar cadeiras. Já a EngineAI cria o hardware dos robôs, combinando controle de movimento e aprendizado para que eles naveguem e atuem com mais autonomia.

A estratégia de JD.com e Meituan

Os investimentos mostram a estratégia da JD.com, que aposta em Spirit AI, AgiBot, EngineAI e Oak Deer Robotics. A Meituan, por sua vez, concentra recursos em empresas que desenvolvem “cérebros inteligentes” para robôs, como X Square Robot e Xinghaitu, e em hardware com Unitree Robotics, Galbot e a startup Shanghai Tashi Zhihang Technology.

A JD.com também aposta internamente. Em março de 2025, criou um departamento dedicado à inteligência incorporada, liderado por Shen Hui, ex-vice-presidente da SenseTime. Várias equipes já trabalham em pesquisas na área.

Lançamento da plataforma JoyInside

Em julho, a empresa lançou a plataforma JoyInside, que usa inteligência artificial para melhorar robôs em atendimento, avatares digitais e vendas assistidas. A plataforma oferece interações mais naturais e se adapta a diferentes situações. Ela já está integrada a vários robôs, como o quadrúpede MagicDog Pro, o humanóide NIA-FO1 e o robô de xadrez Sense Yuanluobo AI.