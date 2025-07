China lidera investimentos globais em energia limpa com US$ 625 bilhões em 2024

No dia 20 de julho, repórteres do Science and Technology Daily visitaram a área de exposição da Cadeia de Energia Limpa na 3ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (Chain Expo).

Eles observaram a exibição completa da indústria de energia limpa, desde o fornecimento até o consumo. O desenvolvimento verde e de baixo carbono tornou-se objetivo comum em toda a cadeia.

Segundo Yu Jianlong, vice-presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), a China é o maior mercado de energia limpa do mundo e tem papel central no desenvolvimento global do setor. Em 2024, o país investiu US$ 625 bilhões em energia limpa, um terço do total global, consolidando-se como estabilizador da cadeia mundial de fornecimento e produção.

Desenvolvimentos em tecnologia e infraestrutura de energia limpa

A unidade geradora hidrelétrica de um milhão de quilowatts da Usina Baihetan, no rio Jinsha, em Sichuan, produz 1 milhão de kWh por hora. O Pavilhão Inteligente Zero Carbono utiliza tecnologias de baixo carbono, como bomba de calor com fonte de ar, energia solar e climatização de baixo consumo, alcançando uma redução de carbono de 100%. Carros solares carregam diretamente com luz solar e têm autonomia de até 20 km.

Dados da Administração Nacional de Energia indicam que, até o final de maio, a capacidade instalada total de energia eólica e solar superou a de termelétricas, chegando a 1,65 bilhão de kW. A capacidade instalada de usinas nucleares em operação e construção somou 125 milhões de kW, a maior do mundo.

Inovação e liderança tecnológica da China

Lu Junling, economista-chefe da Administração Nacional de Energia, afirmou que a China avançou em inovação tecnológica e desenvolvimento integrado da indústria de energia limpa.

O país construiu a maior e mais completa cadeia industrial de novas energias do mundo. A capacidade unitária das turbinas eólicas e a eficiência dos módulos fotovoltaicos lideram globalmente, com 80% dos módulos fotovoltaicos e 70% das peças-chave das turbinas eólicas fabricadas no país.

As cadeias industriais de energia hidrelétrica e nuclear estão completas e apresentam nível tecnológico de liderança mundial. A China domina tecnologias avançadas, como os reatores de terceira geração e os reatores a gás de alta temperatura de quarta geração “Hualong 1” e “Guohe 1”.

A Dongfang Electric Corporation, líder na fabricação de equipamentos do setor, apresentou na Chain Expo tecnologias e produtos como: turbina a gás pesada de 50 MW, com mais de 9.000 horas de operação em dois projetos piloto; maior turbina eólica offshore do mundo, com 26 MW, já testada em solo e integrada à rede; maior sistema de combustão por cadeia química de 5 MW, que reduziu custos em dois terços comparado às tecnologias tradicionais de captura de carbono; e sonda de perfuração inteligente para poços ultra profundos de 12.000 metros, que superou desafios técnicos como alta rotação e acionamento com um clique.

O futuro da transição energética global

Zhang Shaofeng, diretor da Dongfang Electric, afirmou que os avanços técnicos nos equipamentos de energia determinam a velocidade e a qualidade da transição energética. Segundo ele, essas tecnologias atendem à estrutura energética da China e às necessidades de diversos países, oferecendo opções para a transição energética global. A Dongfang Electric lidera a internacionalização de 17 mil empresas chinesas da cadeia de suprimentos e coopera com cerca de 1.000 fornecedores estrangeiros, promovendo o desenvolvimento global da energia limpa e a transição verde.

Atualmente, os princípios de baixo carbono, digitalização e desenvolvimento sustentável avançam como consensos globais. Lu Junling recomenda aumentar o desenvolvimento de novas tecnologias, promover cooperação técnica em áreas como hidrogênio verde, armazenamento avançado, nova geração de energia nuclear, captura e utilização de carbono. Ele também destaca a importância de ampliar a colaboração internacional, impulsionar o comércio do setor e acelerar a integração das tecnologias da informação com a indústria energética para melhorar a eficiência, digitalização e inteligência da cadeia de energia limpa.