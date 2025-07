Jack Dorsey, fundador do Twitter, lança rival do WhatsApp

O cofundador do Twitter e CEO da Block, Jack Dorsey, desenvolveu um novo aplicativo de mensagens que funciona sem necessidade de internet, servidores centrais, números de telefone ou e-mails.

O Bitchat, lançado no domingo, 6, utiliza inteiramente redes mesh de Bluetooth, segundo o criador, que divulgou projeto pela plataforma X (antigo Twitter).

“Meu projeto de fim de semana para aprender sobre redes mesh de Bluetooth, relays e modelos store and forward, modelos de criptografia de mensagens e algumas outras coisas.

bitchat: chat em rede mesh via Bluetooth… vibes de IRC.”

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things. bitchat: bluetooth mesh chat...IRC vibes. TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2 — jack (@jack) July 6, 2025

Como funciona o Bitchat

A tecnologia Bluetooth Mesh Networks permite que todos os aparelhos se conectem uns aos outros, formando uma espécie de teia. Isso faz com que as mensagens “saltem” de dispositivo em dispositivo, ampliando o alcance da comunicação sem depender de internet ou sinal de celular.

O Bitchat permite, segundo reportagem da CNBC, uma comunicação efêmera e criptografada entre dispositivos próximos. À medida que os usuários se movimentam, seus celulares formam grupos locais via Bluetooth e repassam mensagens de um aparelho para outro, alcançando até quem está fora do alcance direto.

Já os Relays, ou retransmissores, são aparelhos que ajudam a expandir a rede mesh, conectando clusters sobrepostos e permitindo que mensagens percorram distâncias ainda maiores. O modelo store and forward possibilita armazenar temporariamente as mensagens em um dispositivo até que elas possam ser entregues ao destinatário, mesmo que ele esteja offline no momento.

Segundo a reportagem, o Bitchat funciona em modelos de criptografia para manter as conversas seguras. Dorsey também destacou que as mensagens não passam por uma infraestrutura centralizada, o que preserva a privacidade dos usuários.

Aposta em interface vintage e nostálgica

Bitchat: interface do aplicativo foi inspirada no antigo modelo IRC, segundo Dorsey. (Jack Dorsey/X/Divulgação)

Mencionado na publicação de Dorsey, o IRC (Internet Relay Chat) foi um dos primeiros sistemas de bate-papo em tempo real na internet, muito usado nos anos 90 e começo dos anos 2000. O Bitchat busca resgatar essa vibe, oferecendo salas de bate-papo em grupo que podem ser nomeadas com hashtags e protegidas por senha.

Assim como aplicativos baseados em Bluetooth usados durante os protestos de 2019 em Hong Kong, o Bitchat foi criado para continuar funcionando mesmo quando a internet é bloqueada, oferecendo um meio de comunicação resistente à censura em momentos de apagões digitais, vigilância ou crises políticas.

Uma atualização futura deve adicionar suporte ao Wi-Fi Direct, aumentando a velocidade e o alcance da rede mesh, aproximando ainda mais a visão de Dorsey de uma comunicação descentralizada e independente, segundo a CNBC.

A versão beta já está disponível no TestFlight, com um white paper completo publicado no GitHub.

Diferentemente de plataformas como WhatsApp ou Messenger, o Bitchat não exige contas, identificadores ou coleta de dados, operando totalmente de forma ponto a ponto. Para Dorsey, é mais um passo em sua missão de construir ferramentas digitais que sejam privadas e descentralizadas.