Jack Dorsey é o criador do bitcoin? Fundador do Twitter é apontado como Satoshi Nakamoto

A identidade de Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin, é um dos maiores mistérios do mercado de criptomoedas, rendendo dezenas de teorias sobre quem poderia estar por trás do pseudônimo. Mas, nesta semana, uma nova hipótese ganhou tração no mercado de criptomoedas, apontando que a figura poderia ser, na verdade, Jack Dorsey, um dos criadores do Twitter.

A teoria foi compartilhada pelo empresário de cripto Séan Murray, mas ganhou mais força após ganhar o apoio de Matthew Sigel, atual líder de ativos digitais da gestora VanEck, que conta com mais de US$ 90 bilhões em ativos sob gestão. Sigel compartilhou a teoria no X, antigo Twitter.

Destacando que a opinião era pessoal, e não da VanEck, ele disse que estava "pessoalmente convencido" de que Jack Dorsey é Satoshi Nakamoto. "A evidência que liga Jack a Satoshi é uma combinação de paralelos técnicos, ligações circunstanciais, padrões, coincidências estranhas, motivos e habilidades. Embora não seja definitiva, a amplitude destas ligações é convincente e digna de um exame mais aprofundado".

A teoria considera manifestações de Dorsey sobre a intenção de criar uma rede de trocas e comunicação descentralizada antes do surgimento do bitcoin. Ele também participava de comunidades ligadas ao mundo da criptografia e teria os conhecimentos necessários para criar um projeto do tipo. Murray apontou uma série de coincidências entre datas importantes no desenvolvimento do bitcoin e aniversários de Dorsey e dos seus pais.

"Se for verdade, abordar essas questões mais cedo do que tarde pode prevenir uma incerteza desnecessária, especialmente com o bitcoin ainda avaliado em US$ 2 trilhões, e não valendo dez vezes mais", comentou o executivo. A fala reflete temores de que um possível retorno de Nakamoto, com sua influência no bitcoin, poderia prejudicar a criptomoeda.

O principal motivo é que, antes de desaparecer, Nakamoto acumulou cerca de US$ 108 bilhões, ou R$ 627 bilhões na cotação atual, em unidades de criptomoeda. O valor equivale a mais de 5% de toda a oferta do bitcoin e está parada desde então. Entretanto, se o criador do ativo ressurgisse e decidisse vender os ativos, o impacto no preço seria profundo.

Sigel pontua que "o design descentralizado do protocolo garante que ele permaneça fora do controle de qualquer indivíduo. A transparência sobre esta hipótese poderia reduzir a especulação desnecessária e resolver os receios do mercado, particularmente as preocupações de que estes ativos possam desestabilizar o mercado se forem liquidados repentinamente".

"Se Jack Dorsey for de fato Satoshi, esta é uma oportunidade para ele tomar medidas para proteger sua segurança, comunicar planos de sucessão e herança e fornecer garantias que se alinhem com o espírito descentralizado do bitcoin. A clareza sobre estes pontos pode fortalecer a tese de investimento do bitcoin, construindo confiança a longo prazo na resiliência do sistema", destacou.

Até o momento, o fundador do Twitter não falou sobre a teoria. Depois de deixar o comando da rede social, Dorsey acabou se engajando exatamente no mundo cripto. Atualmente, ele é CEO da Block, empresa especializada em criar serviços e produtos em blockchain para o mercado financeiro.

