Com menor acesso ao mercado americano, Samsung vê lucro cair pela metade

A Samsung divulgou nesta terça-feira, 8, suas previsões financeiras para o segundo trimestre de 2025, com expectativas de queda de 56% no lucro operacional em comparação ao mesmo período de 2024. A empresa sul-coreana estima uma cifra de 4,6 trilhões de wons (aproximadamente R$ 17,94 bilhões), uma queda significativa frente aos 10,44 trilhões de wons (cerca de R$ 40,72 bilhões) registrados no ano passado.

Além disso, a companhia também observou um recuo de 31,3% do resultado na comparação trimestral, já que o lucro operacional do primeiro trimestre de 2025 foi de 6,69 trilhões de wons (cerca de R$ 26,12 bilhões).

A expectativa é de uma queda nas vendas também, com a Samsung projetando 74 trilhões de wons (aproximadamente R$ 288,6 bilhões) para o segundo trimestre. Esse valor representa um recuo de de 6,5% em relação ao primeiro trimestre, mas permanece estável em comparação com o ano anterior.

Desafios para conquistar clientes nos Estados Unidos

Essa previsão de queda ocorre em meio às dificuldades da Samsung para conquistar clientes nos Estados Unidos, apesar dos investimentos substanciais feitos em suas manufaturas no país. Para impulsionar sua divisão de semicondutores, a empresa tem voltado sua atenção para grupos chineses de tecnologia, buscando expandir sua base de clientes.

Além disso, a Samsung enfrenta a crescente competição da SK Hynix, sua concorrente sul-coreana, na produção de chips HBM (High Bandwidth Memory). Enquanto isso, a China não consegue acessar os produtos da SK Hynix, que tem seu suprimento adquirido por grandes produtores de chips como Nvidia, AMD, Intel e Broadcom.

Investimentos em inteligência artificial como diferencial

Para se diferenciar e enfrentar a concorrência, a Samsung está explorando novas parcerias no setor de inteligência artificial. Um exemplo disso é a possível colaboração com a startup americana Perplexity AI, que visa integrar sua tecnologia de busca por inteligência artificial nos dispositivos da marca. A parceria prevê investimentos financeiros e a inclusão do assistente da Perplexity no sistema Galaxy, nos celulares e no navegador da Samsung, além de possíveis integrações com o assistente virtual Bixby.

Esse movimento da Samsung é visto como uma tentativa de diversificar seus fornecedores de tecnologia de IA e reduzir sua dependência da Alphabet, controladora do Google, que domina os serviços de busca nos celulares Android. A estratégia da Samsung ecoa os passos recentes da Apple, que também está avaliando múltiplas integrações com empresas de IA para ampliar a flexibilidade de seu sistema iOS.