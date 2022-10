iPhone dará adeus ao cabo Lightning; USB-C é o novo padrão da Apple

Apesar de relutante, a Apple afirmou nesta terça-feira, 23, que irá cumprir a lei da União Europeia que obriga os dispositivos eletrônicos a terem um padrão de carregamento comum, o USB-C.

A decisão, apurada pelo The Wall Street Journal, coloca um fim à entrada proprietária da marca, a Lightning, encontrada em boa parte dos dispositivos, já que a empresa deve colocar o novo padrão em todos os dispositivos que fabricar a partir de 2023.

Em março deste ano, a companhia já testava dispositivos com a porta USB-C, além de um adaptador que permitiria que futuros iPhones funcionem com acessórios projetados para o atual conector Lightning.

Segundo um comunicado do Parlamento Europeu, que aprovou a lei, a adoção geral do USB-C "faz parte de um esforço mais amplo de tornar os produtos mais sustentáveis, reduzir o lixo eletrônico e facilitar a vida dos consumidores".

Há também uma defesa sobre a padronização do carregamento do dispositivos, "permitindo aos utilizadores carregarem os seus dispositivos à mesma velocidade com qualquer carregador compatível".