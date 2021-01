iPhone 12 pode causar interferência em marca-passos, alerta Apple

Quem utiliza um marca-passo ou um dispositivo médico deve ter um cuidado extra ao manusear um iPhone 12 ou acessórios do conector magnético do smartphone, chamado de MagSafe. O alerta foi incluído pela Apple em um documento com orientações de uso dos seus produtos, atualizado durante o fim de semana.

Segundo a Apple, os imãs e componentes de rádio do iPhone e dos acessórios MagSafe criam um campo eletromagnético que pode causar interferências em dispositivos médicos.

A fabricante recomenda manter o iPhone e os acessórios a uma distância de 15 centímetros ou mais dos dispositivos médicos, para evitar as interferências. Quando o aparelho estiver carregando, o recomendado é manter uma distância de 30 centímetros.

Diz o documento:

Dispositivos médicos como marca-passos implantados e desfibriladores podem conter sensores que respondem a ímãs e rádios em contato próximo. Para evitar possíveis interações, mantenha o iPhone e os acessórios MagSafe a uma distância segura do dispositivo (mais de 15 cm/6 pol. de distância ou, durante o carregamento sem fio, mais de 30 cm/12 pol. de distância). Não deixe de pedir orientações específicas ao médico e ao fabricante do dispositivo.

Apesar do alerta, a empresa diz que o risco de interferência é semelhante ao de outros modelos mais antigos do iPhone.

Embora todos os modelos de iPhone 12 contenham mais ímãs que os modelos anteriores de iPhone, não se espera que eles representem maior risco de interferência magnética em dispositivos médicos que os modelos anteriores de iPhone.

Lançado no ano passado, o iPhone 12 é o primeiro modelo do smartphone da Apple a vir com o novo conector magnético MagSafe. Ele pode ser utilizado para carregar a bateria do celular, usando um acessório próprio.