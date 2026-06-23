Investimento estrangeiro se concentra em tecnologia e serviços na China

A entrada de capital externo na China entre janeiro e maio de 2026 teve forte concentração nos setores de tecnologia e serviços, segundo dados divulgados pelo Ministério do Comércio em 22 de junho. No período, o país registrou 25.297 novas empresas com investimento estrangeiro.

O investimento estrangeiro efetivamente utilizado somou 327,29 bilhões de yuans (RMB). Em maio, o fluxo avançou 5,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, indicando retomada no ritmo mensal de entrada de capital.

O setor de serviços concentrou 234,15 bilhões de yuans, enquanto a indústria manufatureira registrou 86,97 bilhões de yuans no período.

A área de alta tecnologia alcançou 130,14 bilhões de yuans em investimento estrangeiro, alta de 19,4% na comparação anual. O segmento passou a representar 39,8% do total do capital estrangeiro utilizado no país, avanço de 9,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2025.

Dentro da alta tecnologia, os serviços de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e design cresceram 96,2%. A fabricação de computadores e equipamentos de escritório avançou 29,7%, enquanto a produção de equipamentos eletrônicos e de comunicação registrou alta de 18,2%.

Os dados também mostram crescimento de investimentos provenientes de diferentes países. O capital da Arábia Saudita aumentou 285,5%, seguido pela Malásia (108,6%), Suíça (49,4%) e Estados Unidos (17,3%). Os números incluem aportes realizados por meio de portos livres.