Inventor do pixel, Russell Kirsch morre aos 91 anos

Russell Kirsch, inventor do pixel usado em todo tipo de telas e câmeras de dispositivos eletrônicos, morreu nesta semana aos 91 anos de idade, em Portland (EUA). O cientista da computação morreu devido a complicações de Mal de Alzheimer.

Pioneiro de imagem digital, Kirsch tinha formações nas universidades de Nova Iorque, Harvard e MIT.

Kirsch começou a trabalhar no National Bureau of Standards, agência governamental americana da administração de tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos no ano de 1951. A partir de então, trabalhou na agência por 50 anos e ajudou a criar o pixel como o conhecemos, além de ajudar a inventar a primeira fotografia digital.

Seu último grande projeto foi aos 81 anos de idade. Ele criou em um sistema de mascaramento de imagens que criava áreas de 6 x 6 pixels para combinar os campos com mais contraste. O projeto não foi para frente, mas Kirsch explica detalhes sobre ele no vídeo abaixo. (em inglês)