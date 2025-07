Internet do Japão é tão rápida que pode baixar todo o catálogo da Netflix em 1 segundo; entenda

Pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações (NICT), em parceria com a Sumitomo Electric, anunciaram recentemente uma nova marca mundial de velocidade de internet: 1,02 petabits por segundo (equivalente a 127.500 gigabytes por segundo).

Esse feito foi alcançado utilizando uma infraestrutura de fibra óptica de 1.802 milhas, um percurso similar à distância entre Sapporo e Fukuoka, no Japão.

Na prática, essa velocidade é 3,5 milhões de vezes mais rápida do que a média das conexões de banda larga fixa nos Estados Unidos. Isso significa que seria possível baixar todo o catálogo da Netflix em menos de 1 segundo — algo inimaginável com as tecnologias comerciais atuais.

O Avanço tecnológico na estrutura de fibra óptica

O grande feito foi possibilitado por uma inovação na estrutura dos cabos de fibra óptica. Ao contrário dos cabos convencionais que possuem um único núcleo de transmissão, a nova tecnologia utiliza um cabo com 19 núcleos internos. Isso permite uma transmissão de dados muito mais eficiente, multiplicando a capacidade de transmissão por 19, mantendo o diâmetro padrão de 0,125 milímetros.

Além disso, a estrutura melhora a transmissão de luz sem perda significativa de dados, e pode ser implementada em cima da infraestrutura já existente.

Esse recorde de velocidade foi apresentado na Conferência de Comunicação por Fibra Óptica (OFC 2025), e mais que dobrou a marca anterior de 2024, que era de 50.250 gigabits por segundo.

Implicações para o futuro da conectividade global

Esse avanço na velocidade de internet tem um potencial transformador. Com a crescente demanda global por largura de banda, impulsionada pelo streaming de vídeos, computação em nuvem, inteligência artificial e outras tecnologias emergentes, a fibra óptica de 19 núcleos pode ser a solução crucial para atender a essas necessidades de forma eficiente.

A tecnologia não só apresenta uma grande melhoria em termos de capacidade, mas também promete um impacto significativo na forma como acessamos e consumimos dados em larga escala.

Os especialistas acreditam que essa inovação poderia, eventualmente, mudar o futuro da conectividade global, acelerando ainda mais a digitalização de várias indústrias.

Potencial revolucionário para streaming e computação em nuvem

A velocidade de 1,02 petabits por segundo não apenas representa um avanço para a internet em si, mas também pode revolucionar serviços como o streaming e a computação em nuvem.

Com a capacidade de transmissão de dados infinitamente mais rápida, os usuários poderiam desfrutar de conteúdo de alta qualidade, como filmes e séries em 8K, sem qualquer atraso, e as empresas poderiam melhorar o desempenho de suas aplicações baseadas em nuvem, tornando-as mais rápidas e eficientes.

Essa conquista também abre caminho para um futuro em que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina se beneficiam da rápida transmissão de dados, permitindo avanços tecnológicos em tempo real.