Internet 5G chega ao Moto G, que mantém compromisso de preço acessível

Em 2013, o Moto G inaugurou uma categoria que trazia recursos avançados para smartphones vendidos por menos de mil reais. A linha rapidamente tornou-se a mais vendida da história da Motorola, superando a família Razr, aquele conhecido pelo flip. Com o passar do tempo, o Moto G se ramificou em diferentes versões com mais ou menos recursos, mas sempre se manteve fiel à missão inicial: popularizar o acesso a tecnologias avançadas. O novo Moto G 5G Plus é, hoje, o smartphone de menos custo compatível com a nova rede de internet móvel 5G, com preço de 2.999 reais. Antes, o Brasil tinha o Motorola Edge+ e o Galaxy Note 20 Ultra, com preços acima de 7.000 reais. A profissão mais valorizada na pandemia? Vire um “dev” com o curso de data science e Python da EXAME.

O novo Moto G 5G Plus é vendido junto à operadora Claro, a primeira a oferecer a internet 5G no Brasil, apesar de o leilão de frequências da Anatel estar previsto apenas para o ano que vem. Essa internet é mais veloz do que o 4G atual, mas não se beneficia das ondas milimétricas do 5G. São elas que oferecem os maiores benefícios do 5G, como a alta velocidade de transmissão de dados e a possibilidade de lidar com trilhões de dispositivos conectados à internet. Ainda assim, a operadora Claro é pioneira nesse campo no mercado brasileiro. O aparelho será vendido exclusivamente pela Claro e pelo site oficial da Motorola.

Por dentro, o aparelho é equipado com o processador Snapdragon 765 octa-core, 8 GB de RAM e memória de armazenamento de 128 GB. O dispositivo tem seis câmeras, sendo duas frontais e quatro traseiras. A proposta para fotos é que o produto seja um bom substituto para câmeras com lentes diferentes. Com o Moto G 5G Plus, é possível tirar fotos com zoom, macro, efeito bokeh e grande-angular (ao estilo GoPro). A fabricante promete autonomia de dois dias de uso com uma única carga na bateria do dispositivo.

O Moto G 5G Plus chega para competir com smartphones como o Galaxy S20, da Samsung, e o Velvet, da LG.

Veja a ficha técnica do Moto G 5G Plus

Tela: 6,7″, Full HD+, 90 Hz, HDR10, formato 20,5:9;

Chipset: Qualcomm Snapdragon 765;

Memória RAM: 8 GB;

Armazenamento interno: 128 GB;

Câmera traseira: quádrupla, 48 + 8 + 5 + 2 megapixels (principal + grande-angular + macro + sensor de profundidade);

Câmera frontal: 16 e 8 megapixels (principal + grande-angular);

Bateria: 5.000 mAh, carregador de 20 W;

Dimensões: 168,3 x 74 x 9,7 mm;

Peso: 207 gramas;

Cores disponíveis: azul;

Sensores e conectividade: leitor de digitais na lateral, NFC, 5G DSS, 5G sub-6GHz;

Sistema operacional: Android 10.