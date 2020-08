Internautas exploram falha e fazem Decolar.com publicar ofensas no Twitter

Uma falha no sistema que gerencia as respostas automáticas no perfil do Twitter da Decolar.com tem feito a empresa xingar os internautas na rede social. Os usuários alteram o seu nome de perfil para incluir palavrões e mandam mensagens para o perfil oficial da empresa no Twitter.

O robô, que interage automaticamente, responde com os xingamentos que estão no nome dos usuários. Procurada, a Decolar informou que houve uma falha na configuração de seu sistema de respostas automáticas em seu perfil no Twitter. “Lamentamos qualquer inconveniente que esta situação tenha provocado. O problema foi resolvido e foram tomadas as providências necessárias para evitar novas ocorrências”.

A empresa corrigiu a falha após a publicação desta matéria, porém, antes disso, os usuários fizeram todo o tipo de piada possível com o Twitter oficial da marca.

Veja abaixo um exemplo das interações:

Para quem tava reclamando de ser tratado com uma comunicação melosa ….. https://t.co/L3bFmS1g7a — Andreza Delgado (@andrezadelgado) August 6, 2020

Oi, Filho da puta, se precisa de ajuda, visite https://t.co/XBVKtv3PqN para ver todas as informações atualizadas. Você também pode gerenciar sua reserva em Minhas Viagens. E se já nos enviou uma consulta, solicitamos que aguarde nossa resposta via e-mail. — Decolar (@Decolar) August 6, 2020

Perdão, tenho pinto pequeno. Nossa equipe está trabalhando para te oferecer todas as alternativas possíveis para gerenciar sua reserva. Recomendamos que faça o seu pedido em Minhas Viagens, onde você encontrará informações atualizadas de sua viagem. — Decolar (@Decolar) August 6, 2020