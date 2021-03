Instagram trabalha em novo recurso análogo ao TikTok

O Instagram está trabalhando em uma nova versão da sua linha do tempo para os Stories, os vídeos e fotos que desaparecem 24 horas após a publicação. Trata-se de um novo formato de apresentação dos Stories, que será na horizontal, como acontece hoje em dia no aplicativo concorrente TikTok e até mesmo na sua aba de vídeos curtos Reels.

O recurso foi encontrado por um desenvolvedor de aplicativos para celular chamado Alessandro Paluzzi e foi divulgado no Twitter. A informação foi confirmada pelo Instagram ao site americano Techcrunch.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

O Instagram conta hoje com uma série de formatos diferentes para vídeos, o que acaba por confundir o usuário. Há o Reels, os Stories, os vídeos da linha do tempo e também os vídeos do IGTV, que podem ser mais longos. Em entrevista recente ao site americano The Verge, especializado na cobertura de tecnologia, Adam Mosseri, que lidera o Instagram, afirmou que busca simplificar as opções de publicação de vídeos no aplicativo.

Vale notar que as empresas de tecnologia testam muitos recursos diferentes para avaliar a aceitação do público e somente algumas dessas iniciativas vão para a versão do aplicativo que é oferecida a todos os usuários. No entanto, não seria a primeira vez que o Instagram criaria um recurso análogo a um oferecido pelo TikTok. Os próprios Reels são vistos como o “TikTok do Instagram”. No passado, com a criação dos Stories, o alvo era o modelo do Snapchat, que tinha 249 milhões de usuários ativos diariamente no terceiro trimestre de 2020. O Instagram tem mais de um bilhão de usuários ativos mensalmente no mundo todo.