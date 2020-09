Instagram muda Reels, rival do TikTok, para atender pedidos de usuários

Assim como aconteceu com os Stories e o Snapchat, o Instagram tem a sua própria versão do TikTok. Ela é chamada Reels e permite a gravação de vídeos curtos com proposta divertida. Essa área do aplicativo foi lançada em agosto, e, apesar de nova, ela já passar por mudanças.

Atendendo a pedidos dos usuários, o Instagram passa a permitir, a partir de hoje, que os vídeos feitos para o Reels tenham duração de até 30 segundos. A empresa também busca facilitar o processo criativo simplificando a forma de cortar e excluir qualquer trecho do vídeo. Fora isso, o cronômetro de gravação agora pode ter duração de até 10 segundos.

“Continuamos aprimorando o Reels com base no feedback das pessoas e essas atualizações facilitam a criação e a edição. Embora ainda seja cedo, estamos vendo muito conteúdo criativo e divertido”, afirma, em nota, Tessa Lyons-Laing, diretora de produto Instagram Reels.

Como criar Reels

Para criar um Reel, é preciso acessar a câmera interna do aplicativo do Instagram, como se você fosse criar um Story, e tocar na opção chamada “Reels” na parte inferior central da interface. Lá, é possível utilizar filtros e utilizar ferramentas de edição rápidas para vídeos gravados na vertical.

Trump contra TikTok

O TikTok enfrenta uma série de problemas com o governo americano. O presidente Donald Trump pressiona a Bytedance a vender o TikTok para uma companhia americana.

Apesar de acordos de operação em solo americano com a Oracle e a Walmart, a China ainda se opõe ao acordo e o futuro do aplicativo nos Estados Unidos é incerto. Em junho, jovens usaram o TikTok para reservar assentos em um comício eleitoral de Trump em Tulsa e não compareceram. Trump fala sobre ameaça à soberania americana e espionagem internacional pelo aplicativo, que fica cada vez mais popular.

Nesse contexto, o Instagram Reels aparece como uma alternativa americana em um eventual bloqueio do TikTok.