WhatsApp libera transcrição de áudios para textos; veja como usar

O WhatsApp começou a disponibilizar, esde a quinta-feira, 21, um recurso que permite transformar mensagens de áudio em texto. A novidade promete facilitar a vida dos usuários, especialmente em situações em que ouvir uma mensagem não é prático, como em ambientes barulhentos ou ao lidar com gravações muito longas.

O objetivo da funcionalidade é oferecer uma alternativa para acessar o conteúdo das mensagens de voz de maneira rápida e eficiente. Agora, será possível ler o que foi dito em uma gravação, sem precisar reproduzi-la. De acordo com o WhatsApp, o recurso estará disponível para todos nas próximas semanas e será liberado inicialmente em idiomas selecionados, com expansão para outras línguas nos próximos meses.

Como ativar a transcrição de áudios no WhatsApp

O recurso de transcrição precisa ser ativado manualmente nas configurações do aplicativo. Confira o passo a passo:

Acesse as Configurações do WhatsApp; Clique na opção Conversas; Selecione Transcrição de mensagens de voz e ative a funcionalidade; Escolha o idioma de sua preferência para a transcrição; Após configurar, basta pressionar o áudio que deseja transcrever e selecionar a opção Transcrever. O texto será exibido na tela, permitindo que o conteúdo seja lido rapidamente;

As transcrições geradas pelo WhatsApp são armazenadas apenas no celular do usuário e protegidas por criptografia de ponta a ponta. Isso significa que ninguém, nem mesmo o aplicativo, pode acessar ou ler as mensagens convertidas.

E se o recurso ainda não estiver disponível?

Caso a funcionalidade ainda não tenha chegado ao seu dispositivo, há alternativas disponíveis por meio de ferramentas de terceiros. Serviços como ViraTexto, LuzIA e Zapia oferecem soluções práticas para transformar áudios do WhatsApp em texto.

Veja como utilizá-los

Adicione o número do assistente desejado aos seus contatos;

No WhatsApp, pressione o áudio que deseja transcrever e clique na seta para a direita;

Encaminhe o áudio para o contato da assistente;

Aguarde alguns segundos até que a transcrição seja enviada;

Principais ferramentas

ViraTexto: Funciona pelo número (31) 97228-0540 e transcreve áudios em português de até 4 minutos;

LuzIA: Disponível no número (11) 97255-3036, utiliza a inteligência artificial Whisper, da OpenAI, para transcrever mensagens de até 10 minutos;

Zapia: Atende pelo número (11) 3230-2407 e não possui limite de duração para os áudios, embora mensagens mais longas levem mais tempo para serem processadas;

Por que a transcrição de áudios é útil?

O novo recurso oferece diversas vantagens, como economizar tempo em mensagens longas e garantir acesso ao conteúdo mesmo em situações onde o áudio não pode ser reproduzido. Além disso, é uma solução prática para quem prefere ler informações em vez de ouvi-las, ou para aqueles que enfrentam dificuldades de audição.

Outro benefício é a praticidade em situações profissionais. Usuários poderão revisar o conteúdo de reuniões ou mensagens importantes sem precisar ouvir novamente cada gravação. Também é uma forma de acessar informações de maneira discreta, em locais públicos ou em reuniões.

Disponibilidade e expansão do recurso

O WhatsApp anunciou que o recurso estará disponível globalmente em breve, mas ainda não há uma data exata para sua liberação em todos os idiomas. No entanto, a plataforma confirmou que está trabalhando para expandir a funcionalidade de maneira gradual, garantindo uma experiência otimizada para os usuários.

A transcrição de áudios mantém o mesmo padrão de segurança do WhatsApp. Com a criptografia de ponta a ponta, apenas o usuário tem acesso ao conteúdo convertido. Essa medida reforça o compromisso da empresa com a privacidade, mesmo ao introduzir novas funcionalidades.