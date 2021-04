Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quinta-feira

Os aplicativos Instagram e Facebook tiveram instabilidade nesta quinta-feira (8). Usuários no Twitter reclamaram a respeito dos problemas com as redes sociais, que pertencem ao Facebook. De acordo com os usuários, problemas como

Os problemas começaram às 18h, período de pico registrado no site DownDetector, especializado em apontar esse tipo de falha. Até mesmo o Facebook Messenger foi apontado entre os aplicativos que registraram falha, no Brasil. O pico de notificações relacionadas ao instagram foi de 11.491 e, do Facebook, 5,4 mil.

As falhas também foram reportadas em outros países, o que sugere um problema global. A EXAME entrou em contato com a assessoria do Facebook e do Instagram, que responderam dizendo que a empresa investiga o problema e deve retornar assim que tiver mais informações.

No fim do mês passado, todas as três plataformas relacionadas ao Facebook (a própria rede social, Instagram e WhatsApp) ficaram fora do ar. Ao todo, os serviços ficaram cerca de 45 minutos inoperantes.