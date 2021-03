WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta sexta-feira

O WhatsApp parou de funcionar para diversos usuários nesta sexta-feira, 19. As rede sociais Instagram e Facebook também apresentaram problemas e reclamações. Todos os serviços pertencem ao grupo Facebook.

Por volta de 15h07, os serviços funcionavam normalmente. Os serviços ficaram cerca de 45 minutos fora do ar.

Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown — WhatsApp (@WhatsApp) March 19, 2021

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy.

Diversas pessoas foram ao Twitter questionar se as plataformas estava conectada e havia mais de 230.000 menções ao app de mensagens.

O problema foi sentido por usuários de diversos países, o que aponta para uma falha global. A EXAME entrou em contato com o Facebook para esclarecer os motivos da instabilidade. "Hoje, mais cedo, tivemos uma instabilidade técnica que fez com que as pessoas tivessem dificuldade para acessar alguns serviços do Facebook. Essa questão já está resolvida", disse a empresa em nota.

O site DownDetector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou um pico de reclamações sobre o mensageiro e apontou que havia falhas.

Uma queda do WhatsApp é um problema para diversos pequenos negócios, que dependem cada vez mais do serviço como ponto de venda e contato com consumidores. Grandes varejistas também apostam na ferramenta como forma de interação.