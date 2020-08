Instagram anuncia medidas contra robôs e contas falsas

O uso de robôs e as contas falsas são problemas que o Facebook tem sido persistente em tentar resolver. Nesta quinta-feira, 13, a empresa anunciou uma nova maneira de monitorar esse tipo de atividade no Instagram. A partir de hoje, a rede social vai começar a solicitar a confirmação de informações e dados do usuário quando tiver a suspeita de que uma conta seja um robô ou está fazendo alguma atividade que tenta enganar outros usuários.

“Se percebermos sinais de atividade potencialmente não autêntica, será necessário que o proprietário da conta confirme quem ele é. Assim que ele verificar as próprias informações, a conta dele funcionará normalmente, a menos que exista algum motivo para investigar mais”, disse, em nota, o Instagram, que reiterou que se as informações não forem confirmadas a distribuição da conta será reduzida ou ela poderá ser desativada.

A empresa afirmou que apenas uma pequena parcela de usuários será afetada e que “uma série de sinais” serão levados em consideração para determinar que alguém precise confirmar suas informações.

Entre as atividades mencionadas pelo Instagram que podem levantar suspeitas estão indícios de automação da conta, uso de robôs, ter a maioria dos seguidores em um país diferente da localização do usuário ou ainda o que o Facebook chama de “comportamente inautêntico”, que é quando um grupo de páginas e pessoas atuam em conjunto para enganar outros usuários sobre quem são e o que estão fazendo nas redes sociais.