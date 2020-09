Índia amplia cerco à China e bloqueia game PUBG Mobile e mais de 100 apps

Nesta quarta-feira (2), o Ministério da Tecnologia da Índia divulgou para a imprensa uma lista de 118 aplicativos chineses que foram banidos do país. Entre eles, está a versão para celulares do jogo PUBG (sigla para PlayerUnknown’s Battlegrounds) – que é da chinesa Tencent -, o aplicativo de mensagens WeChat e sua divisão corporativa WeChat Work e diversos outros relacionados com a China.

A versão para dispositivos móveis de PUBG, lançada em fevereiro de 2018, já conta com mais de 50 milhões de jogadores ativos em todo o mundo. O jogo eletrônico de batalha real – ou battle royale – está disponível para smartphones Android e iOS, e um relatório de um portal de esportes eletrônicos demonstrou que a Índia estava, até então, entre os países onde o jogo faz mais sucesso.

A justificativa para o banimento é que o governo da Índia acusa a China de estar utilizando estes apps para roubar dados de seus habitantes. O governo alega ter recebido inúmeras denúncias de cidadãos indianos que estão preocupados com sua privacidade.

Confira, abaixo, a lista completa dos aplicativos que acabam de ser banidos da Índia:

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India

PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8

— ANI (@ANI) September 2, 2020