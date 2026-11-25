O aspirador de pó tem quase 278 mil buscas mensais no Google e é um dos eletroportáteis mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a Electrolux é a marca mais citada e quase sempre a primeira da lista.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de aspirador de pó o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 84% das respostas sobre aspiradores convencionais e tem posição média de 1,17: na grande maioria das vezes, é o primeiro nome citado. Philco (83%) e WAP (82,2%) estão em empate técnico com ela. Mondial (68%), Britânia (52,5%) e Kärcher (50,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença.

O ChatGPT descreve a Electrolux como "minha primeira opção" e repete os números da campanha da marca: mais de 100 produtos em oferta e descontos anunciados de até 60%. A Kärcher é lembrada pela especialização em equipamentos de limpeza.

O site da Electrolux está entre as fontes mais lidas pela IA nessa categoria, o que ajuda a sustentar a liderança. A fonte mais citada, porém, é o portal gov.br, com 90% de participação.

Quanto custa um aspirador de pó na Black Friday 2026?

Na loja oficial da Electrolux, o aspirador vertical com fio STK13A, de 1.100 W e filtro HEPA, aparecia por R$ 151,90. No Shopclub, outlet da marca, há aspiradores a partir de R$ 139,90. Modelos de pó e água e robôs aspiradores costumam custar bem mais: os robôs mais simples começam na casa dos R$ 800.

Como escolher um aspirador de pó?

Vertical: leve e prático para a limpeza do dia a dia em apartamentos;

leve e prático para a limpeza do dia a dia em apartamentos; Pó e água: indicado para áreas externas, garagens e obras;

indicado para áreas externas, garagens e obras; Robô: automatiza a rotina, mas exige casa com poucos obstáculos e não substitui uma limpeza pesada.

Compare a potência de sucção (não só os watts do motor), a capacidade do reservatório, o tipo de filtro (HEPA retém partículas finas, bom para alérgicos) e o comprimento do cabo. O Inmetro aparece em 15,5% das respostas como referência para o selo de eficiência.

Mais da metade dos brasileiros pretende usar inteligência artificial para planejar as compras nesta Black Friday. Na hora de pagar, lembre que preço maquiado dá multa.

Perguntas frequentes

Qual o melhor aspirador de pó para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Philco e WAP estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Aspirador vertical por R$ 150 é bom preço? Sim, para modelos com fio de marcas conhecidas.