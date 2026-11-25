(Viktoriya Dikareva/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h18.
O aspirador de pó tem quase 278 mil buscas mensais no Google e é um dos eletroportáteis mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a Electrolux é a marca mais citada e quase sempre a primeira da lista.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Electrolux aparece em 84% das respostas sobre aspiradores convencionais e tem posição média de 1,17: na grande maioria das vezes, é o primeiro nome citado. Philco (83%) e WAP (82,2%) estão em empate técnico com ela. Mondial (68%), Britânia (52,5%) e Kärcher (50,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença.
O ChatGPT descreve a Electrolux como "minha primeira opção" e repete os números da campanha da marca: mais de 100 produtos em oferta e descontos anunciados de até 60%. A Kärcher é lembrada pela especialização em equipamentos de limpeza.
O site da Electrolux está entre as fontes mais lidas pela IA nessa categoria, o que ajuda a sustentar a liderança. A fonte mais citada, porém, é o portal gov.br, com 90% de participação.
Na loja oficial da Electrolux, o aspirador vertical com fio STK13A, de 1.100 W e filtro HEPA, aparecia por R$ 151,90. No Shopclub, outlet da marca, há aspiradores a partir de R$ 139,90. Modelos de pó e água e robôs aspiradores costumam custar bem mais: os robôs mais simples começam na casa dos R$ 800.
Compare a potência de sucção (não só os watts do motor), a capacidade do reservatório, o tipo de filtro (HEPA retém partículas finas, bom para alérgicos) e o comprimento do cabo. O Inmetro aparece em 15,5% das respostas como referência para o selo de eficiência.
Mais da metade dos brasileiros pretende usar inteligência artificial para planejar as compras nesta Black Friday. Na hora de pagar, lembre que preço maquiado dá multa.
Qual o melhor aspirador de pó para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Philco e WAP estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Aspirador vertical por R$ 150 é bom preço? Sim, para modelos com fio de marcas conhecidas.