A lava e seca tem cerca de 268 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrodomésticos de maior valor da Black Friday 2026. No ChatGPT, a disputa está concentrada em duas marcas coreanas: LG e Samsung.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual a melhor marca de lava e seca segundo o ChatGPT?

A LG aparece em 96,2% das respostas, e a Samsung, em 95,2%. A diferença está dentro da margem estatística, o que configura empate técnico. As duas também são citadas quase na mesma posição, por volta da terceira.

A Midea vem logo atrás, com 92,5%, seguida por Electrolux (84,2%), Brastemp (70,8%) e Philco (56,2%). A Hisense aparece em 44,2% das respostas.

A LG é descrita como "minha primeira opção" e lembrada pela variedade de capacidades. A Midea aparece como destaque em custo-benefício e preços competitivos. A Hisense teve preço citado de R$ 2.435,89, um dos poucos valores em reais que a IA mencionou na categoria.

O site da LG está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT nesse tema, o que ajuda a explicar a liderança. A fonte mais citada é o portal Catraca Livre, com 71% de participação.

O que comparar antes de comprar uma lava e seca?

Capacidade de lavagem e de secagem: são diferentes. Uma máquina de 11 kg de lavagem costuma secar 6 ou 7 kg por ciclo;

são diferentes. Uma máquina de 11 kg de lavagem costuma secar 6 ou 7 kg por ciclo; Motor inverter: gasta menos energia e faz menos barulho;

gasta menos energia e faz menos barulho; Tempo do ciclo completo: lavar e secar pode levar de três a seis horas, dependendo do programa;

lavar e secar pode levar de três a seis horas, dependendo do programa; Selo do Inmetro: o instituto aparece em 20,8% das respostas como referência de consumo de água e energia;

o instituto aparece em 20,8% das respostas como referência de consumo de água e energia; Espaço e instalação: confira medidas, ponto de água e de esgoto e a ventilação do local.

Vale a pena comprar lava e seca na Black Friday?

Para eletrodomésticos grandes, guias de varejo estimam desconto real entre 15% e 30%. Vale acompanhar o preço nas lojas oficiais e nos marketplaces, que ocupam o fim da lista do ChatGPT: Mercado Livre (23,2%) e Amazon (23%).

A Whirlpool, dona da Brastemp, anunciou que vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina. Para quem vai parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito nas compras da data.

Perguntas frequentes

LG ou Samsung: qual lava e seca comprar? Segundo a Ranqia, as duas estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual lava e seca tem melhor custo-benefício? A IA associa a Midea a custo-benefício e preços competitivos.