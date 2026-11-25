(Reprodução/Buscapé)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h17.
A lava e seca tem cerca de 268 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrodomésticos de maior valor da Black Friday 2026. No ChatGPT, a disputa está concentrada em duas marcas coreanas: LG e Samsung.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A LG aparece em 96,2% das respostas, e a Samsung, em 95,2%. A diferença está dentro da margem estatística, o que configura empate técnico. As duas também são citadas quase na mesma posição, por volta da terceira.
A Midea vem logo atrás, com 92,5%, seguida por Electrolux (84,2%), Brastemp (70,8%) e Philco (56,2%). A Hisense aparece em 44,2% das respostas.
A LG é descrita como "minha primeira opção" e lembrada pela variedade de capacidades. A Midea aparece como destaque em custo-benefício e preços competitivos. A Hisense teve preço citado de R$ 2.435,89, um dos poucos valores em reais que a IA mencionou na categoria.
O site da LG está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT nesse tema, o que ajuda a explicar a liderança. A fonte mais citada é o portal Catraca Livre, com 71% de participação.
Para eletrodomésticos grandes, guias de varejo estimam desconto real entre 15% e 30%. Vale acompanhar o preço nas lojas oficiais e nos marketplaces, que ocupam o fim da lista do ChatGPT: Mercado Livre (23,2%) e Amazon (23%).
A Whirlpool, dona da Brastemp, anunciou que vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina. Para quem vai parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito nas compras da data.
LG ou Samsung: qual lava e seca comprar? Segundo a Ranqia, as duas estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Qual lava e seca tem melhor custo-benefício? A IA associa a Midea a custo-benefício e preços competitivos.