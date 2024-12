iFood encerra 2024 com 380 mil estabelecimentos parceiros e alta de 18% na categoria de marmitas

O iFood, maior plataforma de delivery da América Latina, encerrou 2024 consolidando sua relevância no mercado brasileiro. Com 380 mil estabelecimentos cadastrados e 110 milhões de pedidos mensais em 1,5 mil cidades, a empresa mostrou que o hábito de pedir comida e outros itens online se tornou essencial para os brasileiros.

O hambúrguer manteve a liderança como o prato mais pedido no app, mas o ano revelou novas tendências: as marmitas foram a categoria que mais cresceu, com alta de 18%, seguidas por itens de padaria (+11%) e açaí (+9%).

Em São Paulo, as marmitas tiveram um aumento absoluto de 2,7 milhões de pedidos, enquanto no Rio de Janeiro, os sucos lideraram o crescimento percentual, subindo 25%. No ranking geral, lanches, culinária brasileira, pizzas, japonesa e marmitas figuraram como as cinco preferências dos usuários.

A diversificação da plataforma também impulsionou pequenos negócios: quase 60 mil novos restaurantes aderiram ao iFood em 2024, a maioria composta por pequenos e médios empreendimentos.

“Nosso esforço é que o app seja sempre uma oportunidade de crescimento e renda aos empreendedores do país”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood.

Além de fortalecer a conexão entre restaurantes, entregadores e clientes, a empresa trouxe melhorias para os parceiros. Um dos avanços mais impactantes foi a otimização do cardápio digital, que permite a criação de combos, inclusão detalhada de fotos e precificação de pizzas com sabores diferentes.

Essas mudanças, aliadas ao uso de inteligência artificial, facilitaram a digitalização de menus e reduziram custos operacionais para os restaurantes.

Outra inovação foi a ampliação das ferramentas para lidar com cancelamentos. O iFood implementou soluções como envio de cupons e substituição de itens com problemas, o que ajudou a reduzir em 23% os cancelamentos no ano.

O atendimento ao cliente também foi acelerado com a inclusão de transcrição de mensagens de áudio, reduzindo o tempo médio de abertura de chamados de 2 minutos para apenas 34 segundos.

Em 2024, o programa Selo Super, que premia restaurantes com as melhores experiências de delivery, destacou 160 mil parceiros, enquanto a plataforma gerou 653 milhões de visualizações mensais de pratos.

Em dezembro, os restaurantes cadastrados começaram a receber retrospectivas personalizadas com insights sobre o desempenho ao longo do ano, como turnos de maior demanda, fidelização de clientes e avaliações positivas, ajudando-os a planejar 2025 com mais eficiência.