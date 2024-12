Inner Circle lança recurso exclusivo de Compatibilidade Astrológica

A astrologia tem uma forte presença na cultura global, sendo um guia para muitas pessoas em suas vidas pessoais e afetivas. Diante deste cenário, o Inner Circle, plataforma de relacionamentos que redefine conexões por meio de estilos de vida compartilhados, apresenta uma novidade em seu serviço: a funcionalidade de "Compatibilidade Astrológica".

Lançada nesta quarta-feira, 11, a ferramenta oferece uma experiência de conexão aprimorada, ajudando os usuários a encontrarem pares que compartilham afinidades em diversos níveis, por meio da combinação de astrologia e dados comportamentais, A funcionalidade do Inner Circle estará disponível para todos os membros a partir desta quarta-feira.

No Brasil, o interesse por astrologia é ainda mais acentuado, com mais de 80% dos usuários brasileiros do Inner Circle mencionando seus signos nos perfis. Com a introdução da Compatibilidade Astrológica, a plataforma busca enriquecer as conexões e promover interações mais genuínas.

Além de indicar a compatibilidade entre os signos, a funcionalidade serve como um ponto de partida para iniciar conversas e explorar as conexões astrológicas. Dados reais da plataforma mostram que Peixes e Libra, ambos inclinados ao idealismo, têm uma compatibilidade de 100%, enquanto Sagitário se sente mais à vontade com outros aventureiros do mesmo signo.

Como a Compatibilidade funciona?

A partir da análise de interações entre pessoas de diferentes signos, a ferramenta identificou padrões de compatibilidade que vão além dos primeiros matches, levando em conta o engajamento em conversas mais longas e profundas — como aquelas que incluem mais de 20 mensagens trocadas. Essa abordagem única permite que os usuários se conectem com pessoas que, além da atração inicial, também buscam uma conexão mais duradoura, apoiada pela astrologia.

"Com a 'Compatibilidade Astrológica', estamos criando uma combinação entre o poder da astrologia e a precisão dos dados, oferecendo oportunidades para conexões mais verdadeiras e intensas", explica Ramone Gigliotti, gerente de marketing do Inner Circle no Brasil.