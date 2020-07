Idoso de 71 anos era hacker de quadrilha de cursos piratas

Esqueça todas as ideias pré-concebidas que você pode ter de um hacker. Se, na sua cabeça, ele se parece com o personagem Elliot da série americana Mr. Robot, disponível no streaming Amazon Prime Video, prepare-se para o choque. Um idoso de 71 anos, que morava em Minas Gerais, era o responsável por hackear apostilas e ajudar um esquema de cursos piratas.

O esquema funcionava da seguinte forma: o idoso era a “cabeça” por trás da estratégia e, por possuir conhecimentos avançados em tecnologia da informação, quebrava a criptografia das plataformas de streaming de educação e transferia os arquivos para um servidor particular. Dessa forma, tudo ficava disponível em um site criado pela quadrilha, que foi presa na manhã desta terça-feira (21). A estimativa é que o grupo causou um prejuízo de 65 milhões de reais aos cursos oficiais e chegou a faturar cerca de 15 milhões.

Os cursos roubados eram preparatórios e incluíam opções como concursos para carreiras policiais, fiscais e jurídicas e era vendidas por até 10% do valor dos verdadeiros.

Segundo o jornal mineiro O Tempo, as Polícias Civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) cumpriram 9 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão. O principal suspeito era o ex-aluno da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), de 35 anos, que também foi preso na operação.