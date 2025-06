O segredo de Steve Jobs para nunca desistir — mesmo depois de ser demitido da própria empresa

“Você precisa encontrar o que ama.” Essas palavras de Steve Jobs, ditas durante uma cerimônia de formatura na Universidade de Stanford em 2005, resumem a essência de seu discurso, que foi recentemente remasterizado pelo Steve Jobs Archive.

Mesmo após 20 anos, o impacto de suas histórias pessoais sobre fracassos, descobertas e, acima de tudo, o amor pelo trabalho que se faz, continua a ser discutido.

Na época, no entanto, muitos formandos não perceberam o peso histórico do que estavam ouvindo. O calor intenso, o sol forte e a distração com o evento fizeram com que o discurso passasse despercebido.

Paola Fontein, copresidenta da turma de 2005, reconheceu anos depois: “Não percebemos o quão importante foi até revê-lo e ouvir de outros o quanto aquilo significou”.

Três histórias, três lições

Jobs dividiu seu discurso em três histórias. A primeira foi sobre como largou a faculdade, mas continuou assistindo aulas que o fascinavam, como caligrafia. Foi esse conhecimento que, anos depois, faria com que os computadores da Apple fossem os primeiros a terem fontes variadas e proporcionais.

“Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Só olhando para trás. Então, você precisa confiar que, de alguma forma, os pontos vão se conectar no seu futuro”, disse Jobs.

Na segunda história, ele relatou sua demissão da própria empresa, após contratar um CEO externo. O baque foi grande, mas o amor pelo que fazia falou mais alto.

“Eu ainda amava o que fazia. Tenho certeza de que foi isso que me manteve em frente”, afirmou.

A terceira e última história foi sobre morte. Jobs contou sobre o diagnóstico de câncer e como isso o forçou a refletir sobre o tempo e o que realmente importa.

“Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa.”

“Você precisa encontrar o que ama”

Ao rever o discurso vinte anos depois, a reportagem da Inc. identificou o eixo central das falas de Jobs: o amor pelo que se faz. Essa ideia se resume nas palavras: “Você precisa encontrar o que ama”. Essa pequena frase, dita por Jobs, parece carregar a sua própria filosofia de vida.

Para Leslie Berlin, diretora fundadora do Steve Jobs Archive, essa era uma convicção genuína. “Temos um livro chamado Make Something Wonderful, com falas do próprio Steve. Logo na primeira página, ele diz que criar algo com muito amor é uma forma de mostrar ao mundo que você se importa”.

“Fazer o que você ama é, para ele, a maneira de retribuir algo ao mundo. É uma ideia profunda”, concluiu.