IBM Consulting troca gerente geral para renovar foco em projetos de inteligência artificial

A IBM Consulting anunciou nesta sexta-feira, 14, a subtituição do gerente geral Marco Kalil pelo executivo Marcelo Flores. Somando 25 de casa, Flores atuava como vice-presidente de vendas no Brasil e América Latina.

O processo de transição já foi concluído, e o executivo tem pela frente a missão de expandir a atuação da consutoria em projetos de inteligência artificial e tecnologias como a nuvem híbrida.

E essa é uma demanda central da IBM. Segundo o último estudo IBM CEO Study, os líderes de empresas entendem que a adoção da IA Generativa é fundamental para o éxito dos negocios. A pesquisa indica que 72% dos CEOs entrevistados na América Latina dizem que a necessidade de melhoria na produtividade é tão grande que é preciso adotá-las para ser competitivo; 50% esperam impulsar o crescimento e a expansão da IA Generativa até 2026.

"As empresas sabem do potencial da inteligência artificial, que pode trazer ganhos de eficiência e produtividade. No entanto, os desafios permanecem os mesmos: desenvolver novas fontes de receita, melhorar a satisfação dos clientes e colaboradores, reduzir custos e aumentar a produtividade. A novidade é a necessidade de escalar a inteligência artificial de maneira correta e responsável. Algumas empresas já estão mais avançadas nesse processo, enquanto outras ainda estão começando", afirma Flores.

Para o executivo, a IBM é única por ter uma consultoria dentro de uma empresa de tecnologia, o que a permite oferecer soluções integradas e, por vezes, mais impactantes para os clientes em sua jornada de transformação digital.

No primeiro trimestre, a IBM registrou lucro líquido de US$ 1,61 bilhão, um crescimento de 25% na comparação com igual período de 2023. Ganhos vindos, sobretudo, dos serviços de IA generativa que a empresa oferece.