EXAME e IBM realizam evento para discutir as próximas tendências da IA

Na terça-feira, 18, acontece o A.I. Forum 2024, evento realizado pela EXAME e IBM que vem para levantar as principais discussões, insights e tendências sobre a inteligência artificial hoje e nos próximos anos.

Com a missão de acelerar a agenda brasileira no universo de IA, o A.I. Forum 2024 reúne grandes nomes do ecossistema nacional de especialistas e criadores de soluções — de empresas renomadas que utilizam a tecnologia, como Bradesco, Michael Page e Mastercard, até provedores, investidores e referências acadêmicas — na região do Itaim Bibi, em São Paulo.

Dentre os temas em destaque estão tópicos como a próxima geração da experiência do consumidor, como a IA pode auxiliar nos processos de automação e o gerenciamento de operações e infraestruturas com o uso de IA.

Confira a programação completa:

14h - 14h05: abertura com Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME;

abertura com Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME; 14h05 - 14h20: "Dilemas na era da I.A" com Marcelo Braga, CEO da IBM;

"Dilemas na era da I.A" com Marcelo Braga, CEO da IBM; 14h20 - 14h40: "Facetas da I.A." com Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page;

"Facetas da I.A." com Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page; 14h40 - 15h: "Potencializando a I.A. e automação" com Thiago Viola, da IBM;

"Potencializando a I.A. e automação" com Thiago Viola, da IBM; 15h - 15h40: "Impacto da I.A. na relação com consumidores" com Barbara Freitas (BB), Karla Santos (Leroy Merlin), Vanessa Gil (WEG);

"Impacto da I.A. na relação com consumidores" com Barbara Freitas (BB), Karla Santos (Leroy Merlin), Vanessa Gil (WEG); 15h40 - 16h20: "I.A. e produtividade" com Alessandro Bonorino (BRF), Kaue Quintale (Verzani & Sandrini), Luciana Cardoso (Mastercard);

"I.A. e produtividade" com Alessandro Bonorino (BRF), Kaue Quintale (Verzani & Sandrini), Luciana Cardoso (Mastercard); 16h20 - 16h45: pausa;

pausa; 16h45 - 17h05: "Limites e possibilidades dos LLMs" com André Lopes (IBM) e Flavia Beo (IBM);

"Limites e possibilidades dos LLMs" com André Lopes (IBM) e Flavia Beo (IBM); 17h05 - 17h45: "Perspectiva de CTOs sobre projetos de I.A." com André Lopes (EXAME), Cíntia Barcelos (Bradesco), Guilherme van de Velde (Inteli), Wagner Arnaut (IBM);

"Perspectiva de CTOs sobre projetos de I.A." com André Lopes (EXAME), Cíntia Barcelos (Bradesco), Guilherme van de Velde (Inteli), Wagner Arnaut (IBM); 17h45 - 18h20: "Governança inteligente" com Argus Cavalcante e Thiago Viola (IBM).

Assista o evento ao vivo