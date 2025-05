Huawei lança MateBook X Pro Fold: primeiro notebook com tela dobrável e HarmonyOS

No último dia 28, a Huawei lançou oficialmente o MateBook X Pro Fold, primeiro computador do mundo com tela dobrável e sistema operacional HarmonyOS.

O dispositivo possui uma tela de 18 polegadas e preço inicial de 23.999 yuans (cerca de R$17 mil).

Desenvolvimento e conceito inovador do MateBook X Pro Fold

Na mesma data, a empresa publicou uma entrevista com Duncan Liang, designer-chefe do projeto, detalhando o processo de criação do produto.

O conteúdo foi divulgado na comunidade interna da Huawei com o título “É assim que foi criado o primeiro PC com tela dobrável com sistema operacional HarmonyOS da Huawei”.

Segundo Liang, o desenvolvimento começou em 2018, quando a equipe de design iniciou os primeiros estudos sobre uma nova proposta para computadores pessoais.

A intenção era romper com o formato tradicional e propor um modelo mais leve e portátil, sem perder funcionalidades. O ciclo de criação se estendeu por cerca de seis anos.

Durante uma exposição do Departamento de Design Industrial da Huawei em 2019, a equipe japonesa apresentou uma proposta de suporte interno que influenciou diretamente o conceito adotado no protótipo.

O design foi aprimorado ao longo de mais de um ano. Na época, o sistema HarmonyOS ainda não havia sido aplicado a computadores.

Desafios e aprovação para produção

Entre 2020 e 2021, a equipe buscou responder a duas questões principais: havia demanda real por um PC com tela dobrável? A tecnologia de telas, dobradiças e materiais estava pronta para esse formato? Em paralelo, o grupo aperfeiçoou detalhes do design, acessórios e modos de uso.

Em 2022, a proposta avançou para a etapa de validação como produto. O então CEO da Huawei Consumer BG, Yu Chengdong, e o COO He Gang aprovaram o projeto e decidiram colocá-lo em produção.

Desde o conceito inicial até a aprovação final, a equipe passou por quatro anos de avaliações técnicas e conceituais sobre o design com suporte interno. Para testar a experiência de uso antes da existência de uma tela funcional, os engenheiros criaram maquetes ilustradas. O grupo testou cenários variados, como produção de documentos, reuniões, desenhos manuais, consumo de vídeos e leitura de notícias.

Esses testes ajudaram a comprovar a viabilidade do projeto e a organizar o produto final com base nos diferentes modos de uso. O processo reforçou a escolha pelo design dobrável com suporte interno como solução central.