HBO Max vai transmitir jogos da Champions League e do Brasileirão

A HBO Max, a plataforma de streaming por assinatura da WarnerMedia, anunciou nesta sexta-feira, 6, que irá transmitir jogos da temporada 2021/22 da Champions League e algumas partidas do Campeonato Brasileiro de futebol.

De acordo com a plataforma, mais de 120 partidas da Champions League serão transmitidos ao vivo no serviço de streaming para o Brasil e o México sem custos adicionais para os assinantes. No dia 11 de agosto, a Supercopa da UEFA 2021, com partida decisiva entre Chelsea e Villareal, também será exibida na HBO Max.

Já a transmissão do Brasileirão deve contar com partidas dos times Athletico Paranaense, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos, clubes com contrato com a WarnerMedia. Já neste sábado, 7, às 21 horas, o serviço transmite a partida entre Palmeiras e Fortaleza.

O investimento em eventos esportivos faz parte do projeto do HBO Max para oferecer conteúdos diversos para os seus clientes. A HBO Max chegou ao Brasil no final de junho deste ano. O serviço oferece um período de teste gratuito de 7 dias e a opção do usuário experimentar algumas das melhores séries e documentários, sem custo.

Futebol no streaming

Entre os principais streaming no Brasil, o Globoplay e a Amazon Prime Video oferecem transmissão ao vivo de futebol do Pay-per-view Premiere, porém, somente mediante a pagamento adicional. Fora do Brasil, a Amazon possui contratos para exibir partidas da liga de futebol americano, a NFL, e a liga inglesa de futebol, a Premier League

Entre os serviços focados em esporte, Dazn e Estádio TNT Sports — que também é da WarnerMedia — oferecem pacotes acessíveis, mas não alcançaram um grande público.

O streaming Star+, da Disney, que deve chegar até o final de agosto ao Brasil, também irá oferecer transmissão de campeonatos de futebol, todos que hoje estão na programação do canal esportivo ESPN Brasil.

A Netflix não tem nenhuma transmissão de futebol ao vivo no seu catálogo. No ano passado, a gigante esteve perto de fechar um acordo para exibir o campeonato francês, porém, o não foi concretizado.