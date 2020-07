Netflix entra na briga contra DAZN e terá esportes ao vivo, diz jornal

A Netflix fechou um acordo para transmitir jogos de futebol francês, de acordo com o jornal local L’Équipe. A empreitada é uma investida da empresa de Los Gatos na DAZN, uma companhia de streaming de eventos esportivos.

Os assinantes terão que pagar um custo adicional pelo serviço de esportes ao vivo. O pacote com jogos, filmes e séries custaria 30 euros, sendo que hoje o plano mais em conta sai por 8 euros na Europa. As transmissões começarão em 17 de agosto.

A iniciativa da Netflix no mundo dos esportes é um esforço para continuar a expandir globalmente sua base de assinantes. Segundo os resultados do segundo trimestre de 2020, a empresa americana tem 192,95 milhões de assinantes do seu serviço de streaming de filmes e séries.

A medida não surpreende. A rival Amazon também possui contratos para exibir partidas da liga de futebol americano, a NFL, e a liga inglesa de futebol, a Premier League. No entanto, o contrato na França da Netflix é algo inédito.