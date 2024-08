Hasbro, de brinquedos 'analógicos', vai focar agora em jogos digitais

Como parte dos resultados financeiros do segundo trimestre, o CEO da Hasbro, Chris Cocks, expressou o compromisso da empresa em focar em "jogos digitais", mencionando um capital de US$ 125 milhões para videogames e um a dois novos lançamentos anuais para o final de 2025 e início de 2026. As informações são do portal Games Industry.

Na teleconferência em que apresentou os resultados da companhia, Cocks observou que a recente nomeação de John Hight como presidente da Wizards of the Coast e Digital Gaming, bem como um número crescente de executivos com experiência em videogames para o conselho da empresa, está alinhado com a estratégia da companhia.

Ele mencionou o objetivo de expandir algumas de suas marcas mais icônicas e "digitalizá-las".

Cocks disse que o capital da Hasbro para investimentos é de cerca de US$ 250 milhões por ano e que "cerca de metade disso" está indo para jogos digitais.

"Achamos que isso é aproximadamente um estado estável para nós", ele continuou. "Nossa meta é lançar um ou dois jogos novos por ano a partir do final de 2025, potencialmente no início de 2026."

Cocks acrescentou que, olhando para a linha completa de títulos licenciados da empresa, a Hasbro tem 150 projetos que estão em andamento ou em desenvolvimento.

"Acho que entre as mudanças do nosso conselho e entre os talentos que trouxemos a bordo, mais recentemente com John, mas mesmo antes disso, líderes de estúdio como Ames Kirshen, que estava no comando da série Batman Arkham da Warner Bros, James Ohlen, que era o chefe de design criativo da BioWare, responsável pelo primeiro Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Mass Effect. Estamos indo com tudo para nos tornarmos uma empresa de jogos digitais."

Olhando para os números do segundo trimestre da Hasbro, a receita no segmento Wizards of the Coast & Digital Gaming aumentou 20% ano a ano, em forte contraste com declínios em outros setores verticais da empresa. Produtos de consumo caíram 20% e Entretenimento caiu 90% ano a ano, já que a Hasbro vendeu seu segmento de filmes e TV eOne para a Lionsgate.

No primeiro semestre de 2024, a receita da Wizards of the Coast & Digital Gaming aumentou 20% ano a ano.

O sucesso do segmento foi, em parte, atribuído ao Monopoly Go da Scopely, que agora arrecadou mais de US$ 3 bilhões em receita, tornando a Hasbro a "maior licenciadora de videogames no ano passado", disse Cocks.

"Quando olhamos para o negócio de jogos, fica claro que o digital veio para ficar e é um fator maior do que nunca em como as empresas de brinquedos e jogos crescerão e fortalecerão suas marcas", disse Cocks.

A Hasbro anunciou que demitiria 1.100 funcionários em dezembro de 2023 após uma primeira rodada de demissões que eliminou 800 vagas.