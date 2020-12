Guerra do streaming: Directv Go chega com esporte ao vivo e 90 canais

Em meio à guerra do streaming, mais um nome chega ao Brasil nesta terça-feira, 31. Trata-se da Directv Go, serviço mantido pela americana AT&T, e que é dona da Sky no Brasil, chega ao país operado pela Vrio, que disponibiliza o país em outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e outros.

O diferencial do Directv Go para competir com nomes como Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay, que contam com uma grande indústria de produção por trás e apostam nos títulos desenvolvidos internamente e nos licenciamentos, é a oferta de mais de 90 canais, no modelo TV a cabo — com o diferencial que agora não tem cabo nenhum, senão o da internet. O Diretv Go pretende garantir acesso via streaming aos principais canais da rede aberta, como SBT, Band, Record e Globo, além de fornecer a possibilidade de acesso a eventos ao vivo e esportes com Fox Sports, ESPN, SporTV e outros.

Além dos esportivos, outros canais “tradicionais” dos serviços de TV a cabo estarão disponíveis como TNT, Space, Cinemax, Nickelodeon, entre outros com disponibilidade de filmes e séries. O serviço também conta com um catálogo de filmes e séries sob demanda que podem ser vistos via streaming, como The Handmaid’s Tale, os filmes da saga Harry Potter ou Coringa. Sem necessidade de custo de instalação, aquisição de equipamentos ou cabos, o Directv Go chega com o custo de R$ 59,90 e quem assinar durante o primeiro mês leva gratuitamente acesso aos canais HBO durante 5 anos.

Segundo Estanislau Bassols, presidente na Sky no Brasil, a novidade está em oferecer filmes e séries com recência, além de um grande número de atrações ao vivo e de entretenimento esportivo. “Ter isso tudo junto numa única plataforma é a novidade”, disse. Segundo ele, a ideia é oferecer atrações que outros serviços de streaming não têm ao mesmo tempo que facilita o acesso aos canais por assinatura em um modelo de produto digital, em que a aquisição é feita por aplicativo, sem complicações, prazos de permanência ou necessidade de instalação.

A Directv Go também compete com outros serviços de IPTV no Brasil que fornecem transmissão de canais de televisão, como a Pluto TV, ou a Claro Box TV, que necessita de um aparelho à parte para conectar os canais. O serviço está disponível por aplicativos e pode ser visto no Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku e Elsys Smarty. A plataforma também estará disponível em SmartTVs das marcas Samsung, Sony e Sharp e nos navegadores da web Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox. Para assinar basta acessar o site.

O cenário será acirrado para a empresa no país. Além de outros serviços de IPTV, há ainda a briga entre as gigantes Disney, Netflix e Amazon, que já têm, respectivamente, 73 milhões, 200 milhões e 150 milhões de assinantes pelo mundo.

Esse é um mercado quente em 2020, e que cresceu na esteira do isolamento causado pelo pandemia de covid-19. A consultoria Strategy Analytics prevê um total de 949 milhões de assinantes de serviços de streaming até o fim do ano, 5% mais do que a estimativa calculada antes da pandemia. Em 2019, eram 805 milhões de assinantes. Com isso o faturamento do mercado, que alcançou 24 bilhões de dólares no ano passado, também tende a acelerar.