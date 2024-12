Brasil entre os 54 países que terão isenção de visto de trânsito na China a partir de 2024

Brasil entre os 54 países beneficiados pela isenção de visto de trânsito da China

A Administração Nacional de Imigração da China anunciou, em 17 de dezembro, a flexibilização e otimização da política de isenção de visto de trânsito. O período de permanência para estrangeiros que utilizam essa política foi estendido de 72 e 144 horas para 240 horas (10 dias), permitindo uma estadia mais prolongada no país. Além disso, foram adicionados 21 novos postos de controle fronteiriço para entrada e saída de estrangeiros com isenção de visto, e a área de atividade autorizada foi significativamente ampliada.

A nova política abrange cidadãos de 54 países, incluindo Rússia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, que atendam aos requisitos e estejam em trânsito para um terceiro país ou região via China.

Novidades da política de isenção de visto de trânsito

Esses viajantes agora podem entrar no país por qualquer um dos 60 postos de controle de imigração, localizados em 24 províncias, regiões autônomas e municípios diretamente administrados pelo governo central. Uma das principais mudanças dessa nova política é a permissão para viagens inter-regionais, permitindo que estrangeiros isentos de visto transitem entre províncias dentro das áreas designadas de permanência.

Impacto e crescimento nas entradas de estrangeiros

Segundo as estatísticas mais recentes, entre janeiro e novembro de 2024, 29,218 milhões de estrangeiros entraram na China através de postos de controle fronteiriço, representando um aumento de 86,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Desse total, 17,446 milhões utilizaram a política de isenção de visto, registrando um crescimento de 123,3% em relação ao ano anterior.

A flexibilização dessa política reflete o compromisso da China em promover a abertura internacional, facilitar o trânsito de viajantes e fortalecer as conexões econômicas e turísticas com o restante do mundo.