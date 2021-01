Google transformará escritórios em postos de vacinação contra covid-19

O Google anunciou na última segunda-feira (25) que seus escritórios nos Estados Unidos serão usados como postos de vacinação contra o coronavírus.

O presidente executivo Sundar Pichai disse em um texto no blog do Google que a empresa irá aproveitar prédios, estacionamentos e espaços abertos nas cidades de São Francisco, Los Angeles, Nova York e Kirkland (no estado de Washington). Porém, eles não vão anunciar os escritórios específicos até a quantidade de doses suficiente estiver disponível.

A iniciativa, feita em parceria com a One Medical, é um dos compromissos que a empresa assumiu para ajudar no desenvolvimento e distribuição de vacinas. Ainda não há informações sobre uma possível transformação em escritórios fora dos Estados Unidos, mas um representante afirmou ao Business Insider que o Google “mais tarde consideraria essa opção”.

Outras medidas anunciadas incluem a doação de 150 milhões de dólares para mais de 100 agências governamentais e organizações não governamentais globais, como a OMS e a Fundação CDC, por meio do seu programa Ad Grants Crisis Relief, e o destaque para informações oficiais sobre o coronavírus nos resultados de busca do site.

A empresa de Pichai afirma estar trabalhando para adicionar informações confiáveis sobre postos de vacinação no Google Maps, além de dados sobre a distribuição estadual e regional em seu mecanismo de busca. “Incluiremos detalhes como se uma consulta ou indicação são necessários, se o acesso é limitado a grupos específicos ou se há um drive-through“, afirmou o CEO.

“A pandemia teve um impacto devastador nas comunidades em todo o mundo. Embora ainda haja muita incerteza pela frente, o desenvolvimento de várias vacinas seguras em tão pouco tempo nos dá motivos para ter esperança”, escreveu Pichai. “Agora começa o trabalho para garantir que todos possam se beneficiar desse triunfo da conquista científica.”