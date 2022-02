Google se aproxima de US$ 2 trilhões em valor de mercado

A Alphabet, dona do Google, ficou perto de se juntar a Apple e Microsoft no clube de empresas com valor de mercado de US$ 2 trilhões, após suas ações dispararem nesta quarta-feira, na sequência de outro trimestre animador.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam seu bolso.

Os ganhos, caso sejam mantidos, podem ser o maior em um único dia para as ações desde 2015, aliviando algumas das preocupações em torno da valorização da big techs, que desencadearam uma venda em todo o setor nos últimos dias.

Pelo menos 20 corretoras elevaram os preços-alvos das ações.

A Alphabet também anunciou um desdobramento de ações na proporção de 1 para 20, reduzindo seu preço para cerca de US$ 138 com base no fechamento de terça-feira.

"A divisão tornará as ações mais acessíveis para investidores de varejo e provavelmente facilitará a inclusão no Dow Jones Industrial Average, mas não tem impacto fundamental", disse Doug Anmuth, analista do J.P. Morgan.