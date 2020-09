Google remove 17 aplicativos perigosos da Play Store; veja a lista

Após uma pesquisa da empresa de segurança digital Check Point Security, o Google removeu 17 aplicativos potencialmente maliciosos da Play Store. Os programas, que antes estavam disponíveis para smartphones e tablets que usam o sistema operacional Android, não operavam de acordo com as regras da loja virtual.

A lista, que pode ser vista abaixo, conta com alguns programas que já acumulavam mais de 200 mil downloads. Os programas são variados, contendo apps de edição de imagem, de criação de emojis e de gerenciamento de contatos salvos na memória do celular.

Os programas estavam infectados com um arquivo malicioso chamado de Joker ou de Bread. O malware, que operava de forma oculta e em segundo plano, tentava fazer com que o dono do aparelho assinasse serviços pagos sem perceber. O pagamento seria feito por créditos ou apareceria na conta (no caso de usuários com planos pós-pagos).

De acordo com o site Hindustan Times, os aplicativos foram removidos da loja virtual do Google entre julho e setembro em dois movimentos. A primeira, realizada no começo de julho, removeu uma leva de 11 programas. A segunda faxina foi feita no início deste mês.

Caso você tenha algum dos aplicativos abaixo, a recomendação de especialistas de segurança é desinstalar o programa.

Confira a lista completa com os aplicativos removidos da Play Store: