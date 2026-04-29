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Google Tradutor lança ferramenta para aprendizado de idiomas ao celebrar 20 anos

Nova função do Google Tradutor facilita para usuários que utilizam recurso como forma de aprender novos idiomas

Google: empresa lança função de aprendizado de idiomas para Tradutor

Google: empresa lança função de aprendizado de idiomas para Tradutor

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14h36.

Em tempo de celebração dos 20 anos do Google Tradutor, a empresa acaba de lançar uma ferramenta de prática de pronúncia com inteligência artificial para usuários da ferramenta nos Estados Unidos e na Índia. O recurso, disponível somente para Android, avalia a fala em tempo real, pede que o usuário repita frases e oferece dicas específicas para entonação, sons e dicção. Para usuários de aplicativos como Duolingo, a ferramenta é uma alternativa similar para aprendizado rápido de idiomas.

A funcionalidade de tradução do Google é uma das mais populares da internet e atende mais de 1 bilhão de usuários por mês. Ela também suporta quase 250 idiomas, atendendo a cerca de 95% da população mundial. Com a chegada da prática de conversação, a funcionalidade tem uso expandido; até o momento, porém, somente os idiomas inglês, espanhol e hindi estão disponíveis na fase inicial. O recurso complementa as funções "perguntar" e "entender", já existentes na plataforma, para contextualizar o aprendizado.

Ao apresentar o recurso, a empresa também destacou que um terço das pessoas que usam o Tradutor o utilizam para aprender "uma nova língua". "A inteligência artificial abriu novas portas para que os estudantes de idiomas aprimorem suas habilidades de fala e compreensão", opinou o Google em nota publicada no site oficial.

Ferramenta é útil em viagens e locais sem internet

O app também expande para o recurso Live Translate, função que consegue traduzir conversas em tempo real com uso da inteligência artificial Gemini para facilitar a conversação do dia a dia. Caso o usuário esteja conversando com alguém em outro idioma que não tem domínio, é possível ativar o recurso para escutar a pronúncia do que está sendo ouvido sem interromper a conexão real. Quase como um fone de ouvido projetado para eventos ao vivo com tradução simultânea, mas sem programação prévia de diálogos. 

Para quem usa o app sem conexão, o Tradutor permite baixar pacotes de idiomas e funcionar completamente offline. É um recurso considerado bastante útil em viagens ou locais com sinal limitado. Já a integração com o Google Lens possibilita apontar a câmera para placas e cardápios e receber quase imediatamente a tradução. 

Os dados de uso reforçam que a plataforma vai além de traduções rápidas: em nota, o Google destacou a curiosidade de que cerca de um terço das sessões ao vivo dura mais de cinco minutos. Isso aponta que a ferramenta pode estar sendo mais utilizada para diálogos rápidos do que para consultas aleatórias. Isso, é claro, explica o motivo pelo qual o Tradutor se tornou capaz de compreender gírias, expressões idiomáticas e interpretações de linguagem de sinais. A função ainda não chegou no Brasil, mas usuários da região podem ter uma experiência parecida com o uso da função de conversação, que está em fase beta. 

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