Google Tradutor lança ferramenta para aprendizado de idiomas ao celebrar 20 anos

Em tempo de celebração dos 20 anos do Google Tradutor, a empresa acaba de lançar uma ferramenta de prática de pronúncia com inteligência artificial para usuários da ferramenta nos Estados Unidos e na Índia. O recurso, disponível somente para Android, avalia a fala em tempo real, pede que o usuário repita frases e oferece dicas específicas para entonação, sons e dicção. Para usuários de aplicativos como Duolingo, a ferramenta é uma alternativa similar para aprendizado rápido de idiomas.

A funcionalidade de tradução do Google é uma das mais populares da internet e atende mais de 1 bilhão de usuários por mês. Ela também suporta quase 250 idiomas, atendendo a cerca de 95% da população mundial. Com a chegada da prática de conversação, a funcionalidade tem uso expandido; até o momento, porém, somente os idiomas inglês, espanhol e hindi estão disponíveis na fase inicial. O recurso complementa as funções "perguntar" e "entender", já existentes na plataforma, para contextualizar o aprendizado.

Ao apresentar o recurso, a empresa também destacou que um terço das pessoas que usam o Tradutor o utilizam para aprender "uma nova língua". "A inteligência artificial abriu novas portas para que os estudantes de idiomas aprimorem suas habilidades de fala e compreensão", opinou o Google em nota publicada no site oficial.

Ferramenta é útil em viagens e locais sem internet

O app também expande para o recurso Live Translate, função que consegue traduzir conversas em tempo real com uso da inteligência artificial Gemini para facilitar a conversação do dia a dia. Caso o usuário esteja conversando com alguém em outro idioma que não tem domínio, é possível ativar o recurso para escutar a pronúncia do que está sendo ouvido sem interromper a conexão real. Quase como um fone de ouvido projetado para eventos ao vivo com tradução simultânea, mas sem programação prévia de diálogos.

Para quem usa o app sem conexão, o Tradutor permite baixar pacotes de idiomas e funcionar completamente offline. É um recurso considerado bastante útil em viagens ou locais com sinal limitado. Já a integração com o Google Lens possibilita apontar a câmera para placas e cardápios e receber quase imediatamente a tradução.

Os dados de uso reforçam que a plataforma vai além de traduções rápidas: em nota, o Google destacou a curiosidade de que cerca de um terço das sessões ao vivo dura mais de cinco minutos. Isso aponta que a ferramenta pode estar sendo mais utilizada para diálogos rápidos do que para consultas aleatórias. Isso, é claro, explica o motivo pelo qual o Tradutor se tornou capaz de compreender gírias, expressões idiomáticas e interpretações de linguagem de sinais. A função ainda não chegou no Brasil, mas usuários da região podem ter uma experiência parecida com o uso da função de conversação, que está em fase beta.