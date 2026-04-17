De tênis de lã a chips de IA: Allbirds tenta ganhar nova vida com mudança de foco

A Allbirds está preparando uma transição para o mercado de inteligência artificial. A empresa, que chegou a valer mais de US$ 4 bilhões e se destacou com um calçado quase obrigatório nos pés de quem circulava pelos escritórios de São Francisco, viu suas ações dispararem quase 600% após a revelação da mudança. Os papéis, que valiam menos de 3 dólares na véspera do anúncio, chegaram a bater US$ 17; é um salto que só faz sentido no contexto de um mercado financeiro que ainda reage de forma visceral a qualquer menção ao termo.

“Inicialmente, a empresa buscará adquirir hardware de computação de IA de alto desempenho e baixa latência e fornecer acesso por meio de contratos de arrendamento de longo prazo, atendendo à demanda dos clientes que os mercados spot e os hiperescaladores não conseguem atender de forma confiável", esclareceu a Allbirds em um comunicado.

Fundada em 2015 pelo ex-jogador de futebol Tim Brown e pelo especialista em materiais renováveis Joey Zwillinger, a Allbirds nasceu com a clara proposta de desenvolver calçados confortáveis feitos de materiais naturais, sem plástico nem derivados de petróleo. O lançamento do tênis de lã de merino, em 2016, foi um sucesso imediato especialmente entre o público do Vale do Silício, que adotou o modelo como uma espécie de uniforme não declarado.

IA é vista como nova oportunidade de receita

Com o negócio principal vendido, a Allbirds manteve apenas a estrutura da empresa listada na bolsa — o ticker "BIRD" na Nasdaq — e decidiu usar essa casca para se reinventar radicalmente. A companhia planeja mudar o nome para NewBird AI e captar até 50 milhões de dólares junto a um investidor institucional. O fechamento está previsto para acontecer no segundo semestre de 2026.

A mudança de foco é uma tentativa da empresa de permanecer relevante após queda nas vendas de tênis. Ainda que celebridades como Leonardo DiCaprio já tenham adotado publicamente a marca, a companhia que já chegou a valer US$ 4 bilhões estava avaliada em US$ 21 milhões até a última terça-feira. Mesmo a transição para uma empresa pública em 2021 não auxiliou a Allbirds a evitar uma queda de 50% nas vendas entre 2022 e 2025.

Conforme relembrou o TechCrunch, a situação se assemelha ao que ocorreu com a empresa Long Island Iced Tea. Em 2017, a companhia passou a se chamar Long Blockchain após uma transição para o mercado do registro digital descentralizado e viu suas ações saltarem 275%. Em seguida, porém, a marca foi delistada da Nasdaq em decorrência da redução do interesse geral pelo setor. Com a confiança generalizada em IA, porém, é possível que o futuro da recém-nascida NewbBird AI seja diferente.

A transformação ainda depende de aprovação dos acionistas, que deve acontecer em uma reunião planejada para 18 de maio. Até o momento, nenhum produto foi lançado e nenhuma infraestrutura foi montada; o investidor que prometeu o investimento de US$ 50 milhões sequer foi identificado publicamente. O que existe, por enquanto, é uma declaração de intenção e um ticker de bolsa disposto a sobreviver a qualquer custo.