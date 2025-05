Google muda logotipo do 'G' após quase 10 anos

O Google alterou discretamente o ícone da letra “G” que representa a marca em aplicativos e serviços digitais. A mudança foi detectada na App Store, loja de aplicativos para iOS.

O novo design segue a paleta de cores tradicional — vermelho, azul, amarelo e verde — mas substitui os blocos rígidos de cores por um efeito de gradiente, ou seja, uma transição suave entre os tons. O último redesenho do símbolo havia ocorrido em setembro de 2015, quando a empresa passou por uma reestruturação corporativa e lançou sua controladora, a Alphabet.

O novo G do Google: logo foi introduzido na segunda-feira, 12 (Google/Reprodução)

A atualização já pode ser vista na página do Google na App Store e também no Android, com a versão 16.18 do aplicativo principal da empresa. Segundo o 9to5Google, a mudança ainda não foi refletida em outros produtos e plataformas da companhia, o que indica um lançamento gradual. O Google não se pronunciou oficialmente até o momento.

O movimento ocorre em meio à ênfase da empresa em inteligência artificial generativa, com destaque para o Google Gemini — o assistente de IA lançado no lugar do antigo Google Assistente. O logo do Gemini utiliza transições em tons de azul para roxo, com um visual inspirado em estrelas e diamantes, reforçando um novo padrão de identidade visual.

Nova iconografia alinha design da IA com serviços tradicionais

O uso de gradientes tem se tornado comum nos produtos ligados à inteligência artificial da empresa. Tanto o nome “Gemini”, formado por seis letras, quanto os elementos visuais do sistema utilizam transições de cor que rompem com a rigidez do design tradicional da Big Tech. A adoção do novo “G” pode sinalizar uma tentativa de unificar a linguagem visual entre os produtos legados da empresa e suas novas plataformas de IA.