Google lança AI Futures Fund com promessa de apoio contínuo a startups de inteligência artificial

Google anunciou na segunda-feira, 12, o lançamento do AI Futures Fund, fundo de investimento voltado a startups que usam ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pelo laboratório Google DeepMind, sua divisão de pesquisa em IA. A iniciativa, segundo a empresa, mira desde empresas em estágio inicial até negócios mais avançados, com aportes e suporte técnico variáveis.

Além de investimento direto, o fundo promete oferecer acesso antecipado aos modelos de IA do DeepMind, mentoria de especialistas do Google e créditos para uso da infraestrutura do Google Cloud. Startups participantes poderão ainda trabalhar em conjunto com profissionais do Google Labs e do próprio DeepMind, duas frentes ligadas à inovação e testes de novos produtos.

Entre os primeiros exemplos de startups atendidas estão a Viggle, uma plataforma de criação de memes com IA, e a Toonsutra, um aplicativo de webtoons, ou quadrinhos digitais.

Google amplia sua presença no fomento à IA global

O fundo é mais um movimento dentro da estratégia do Google de se posicionar como um dos principais fomentadores da nova geração de empresas e pesquisadores em IA. Em novembro do ano passado, a empresa anunciou, por meio da Google.org — seu braço filantrópico —, uma doação de US$ 20 milhões para projetos científicos focados em inteligência artificial.

Já em setembro, o CEO do Google, Sundar Pichai, lançou um fundo global de US$ 120 milhões chamado Global AI Opportunity Fund, voltado à capacitação profissional e educacional em IA em regiões de menor acesso. A empresa também inaugurou um programa de aceleração com US$ 20 milhões em aportes para organizações sem fins lucrativos que desenvolvem soluções baseadas em IA generativa.

Outro braço de incentivo da gigante é o Google for Startups Founders Funds, que apoia empreendedores de diferentes setores, incluindo IA. Em fevereiro, um porta-voz indicou que, ainda este ano, o fundo começaria a realizar investimentos específicos em startups de IA nos Estados Unidos.