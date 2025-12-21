Google e Apple recomendam que funcionários com visto H-1B evitem viagens internacionais

Escritórios de advocacia que representam Google e Apple recomendaram que funcionários estrangeiros que dependem de carimbo de visto evitem sair dos Estados Unidos devido a atrasos acima do normal no processamento consular. As informações foram publicadas pelo Business Insider, site americano de notícias de negócios e tecnologia.

O Business Insider afirma ter tido acesso a memorandos do escritório BAL Immigration Law, que assessora o Google, e da banca Fragomen, responsável por casos da Apple. Ambos alertam para o risco de atrasos imprevisíveis no retorno aos EUA.

Em um dos comunicados, a Fragomen recomenda que funcionários sem um carimbo válido do visto H-1B, autorização de trabalho temporário para profissionais qualificados, evitem viagens internacionais “por enquanto”. O texto cita “atrasos prolongados e imprevisíveis” no processo de retorno ao país.

As dificuldades não se limitam a funcionários de grandes empresas de tecnologia. A revista Salon relatou que “centenas” de profissionais indianos que viajaram ao país de origem em dezembro para renovar vistos de trabalho tiveram entrevistas em embaixadas americanas canceladas ou remarcadas.

Segundo a reportagem, os adiamentos estariam ligados a novas exigências de verificação de redes sociais, um procedimento adicional adotado pelas autoridades americanas. O Departamento de Estado não comentou números específicos, mas confirmou o reforço nas etapas de checagem.

Alertas semelhantes já haviam ocorrido em 2023

Não é a primeira vez que grandes empregadores de tecnologia fazem esse tipo de recomendação. Em setembro do ano passado, Google, Apple e outras companhias emitiram avisos parecidos após a Casa Branca anunciar uma taxa adicional de US$ 100 mil para determinados pedidos do visto H-1B.

À época, as empresas alertaram para possíveis impactos na mobilidade internacional de seus funcionários estrangeiros, especialmente aqueles que precisam sair dos EUA para renovar a documentação. As novas advertências indicam que, meses depois, o cenário de incerteza nos processos consulares persiste.