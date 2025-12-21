Google e Apple recomendam que funcionários com visto H-1B evitem viagens internacionais

H1B visa (for specialty workers) stamp in passport, blurred april calendar on background. H1B visa program deadline concept. Close up view. (Getty Images)
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 18h00.
Escritórios de advocacia que representam Google e Apple recomendaram que funcionários estrangeiros que dependem de carimbo de visto evitem sair dos Estados Unidos devido a atrasos acima do normal no processamento consular. As informações foram publicadas pelo Business Insider, site americano de notícias de negócios e tecnologia.
O Business Insider afirma ter tido acesso a memorandos do escritório BAL Immigration Law, que assessora o Google, e da banca Fragomen, responsável por casos da Apple. Ambos alertam para o risco de atrasos imprevisíveis no retorno aos EUA.
Em um dos comunicados, a Fragomen recomenda que funcionários sem um carimbo válido do visto H-1B, autorização de trabalho temporário para profissionais qualificados, evitem viagens internacionais “por enquanto”. O texto cita “atrasos prolongados e imprevisíveis” no processo de retorno ao país.
As dificuldades não se limitam a funcionários de grandes empresas de tecnologia. A revista Salon relatou que “centenas” de profissionais indianos que viajaram ao país de origem em dezembro para renovar vistos de trabalho tiveram entrevistas em embaixadas americanas canceladas ou remarcadas.
Segundo a reportagem, os adiamentos estariam ligados a novas exigências de verificação de redes sociais, um procedimento adicional adotado pelas autoridades americanas. O Departamento de Estado não comentou números específicos, mas confirmou o reforço nas etapas de checagem.
Não é a primeira vez que grandes empregadores de tecnologia fazem esse tipo de recomendação. Em setembro do ano passado, Google, Apple e outras companhias emitiram avisos parecidos após a Casa Branca anunciar uma taxa adicional de US$ 100 mil para determinados pedidos do visto H-1B.
À época, as empresas alertaram para possíveis impactos na mobilidade internacional de seus funcionários estrangeiros, especialmente aqueles que precisam sair dos EUA para renovar a documentação. As novas advertências indicam que, meses depois, o cenário de incerteza nos processos consulares persiste.