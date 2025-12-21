Mundo

Starmer e Trump discutem sobre Ucrânia, Gaza e novo embaixador em telefonema

Líderes conversaram na tarde deste domingo, 21, sobre os conflitos e a nomeação de Christian Turner

Líderes conversaram por telefone neste domingo e trataram dos conflitos no Leste Europeu e no Oriente Médio (Jane Barlow/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 18h19.

Última atualização em 21 de dezembro de 2025 às 18h21.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone na tarde deste domingo, 21, e discutiram a guerra na Ucrânia e a situação em Gaza, segundo informou o governo britânico.

Os líderes discutiram os esforços da chamada Coalizão dos Dispostos para apoiar um eventual acordo de paz na Ucrânia e buscar "um fim justo e duradouro às hostilidades". Também abordaram o cenário no Oriente Médio, com foco na situação em Gaza.

EUA e Ucrânia destacam 'progressos' em reunião; Trump diz que falta gratidão

De acordo com o comunicado, Starmer também atualizou Trump sobre a nomeação de Christian Turner como novo embaixador britânico em Washington.

Turner substituirá James Roscoe, que ocupava o posto de forma interina. A nomeação ocorre após a saída de Peter Mandelson, em setembro, demitido por sua ligação com o financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Starmer afirmou que a indicação deve fortalecer ainda mais a relação entre os dois países.

Por fim, os dois desejaram Feliz Natal um ao outro e expressaram o desejo de conversarem novamente em breve.

Tensões entre Reino Unido e EUA

A conversa ocorre em um momento de tensão na relação entre Londres e Washington, diante de impasses como as tarifas americanas sobre o aço britânico, um acordo travado de cooperação tecnológica e a decisão de Trump de processar a BBC em pelo menos US$ 10 bilhões.

A emissora pediu desculpas por uma edição considerada enganosa em um documentário, mas afirma que pretende recorrer.

