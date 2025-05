Google disponibiliza Modo IA com recursos que melhoram as buscas

O Google anunciou nesta quinta-feira, 1, que o Modo IA passou a estar disponível para todos os usuários nos Estados Unidos, encerrando a lista de espera que limitava o acesso à ferramenta.

Segundo a empresa, o movimento foi motivado pelo “feedback incrivelmente positivo” recebido, com milhões de pessoas usando o Modo IA para pesquisar de novas maneiras.

Em suas buscas, os usuários podem fazer perguntas longas e complexas, usando perguntas de acompanhamento e descobrindo novos sites e empresas no processo. Além de liberar o acesso, o Google está adicionando recursos visuais que prometem melhorar a experiência.

A partir da próxima semana, o Modo IA exibirá cartões visuais de locais e produtos, com a possibilidade de checar dados como avaliações, comentários, horários de funcionamento, imagens e até preços em tempo real.

A dinâmica visa negócios locais, como restaurantes, salões e lojas, mas também vale para produtos no geral, mostrando lojas junto com informações de movimentação, permitindo que o usuário ligue e obtenha direções facilmente.

"Tudo isso é possível graças às informações confiáveis ​​e atualizadas do Google sobre empresas locais e ao nosso Gráfico de Compras — com mais de 45 bilhões de listagens de produtos de lojas do seu bairro, online e do mundo todo. A cada hora, mais de 2 bilhões de listagens de produtos são atualizadas no Google — para que você tenha certeza de que está recebendo informações novas e confiáveis", disse a empresa.

O Google também está facilitando o retorno direto para o desktop, bastando apenas clicar no novo painel esquerdo para acessar as pesquisas anteriores. Conforme explica a empresa, cada tópico incluirá as informações que o Modo IA já encontrou e o usuário poderá fazer perguntas complementares ou dar os próximos passos.

"Estamos ansiosos para que você experimente esses novos recursos e continuaremos aprimorando e evoluindo rapidamente o Modo IA com base nas suas sugestões. Se você ainda não usa o Modo IA, acesse o Labs para experimentá-lo."