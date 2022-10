Google compra app de avatar por US$ 100 milhões

O Google adquiriu a Alter, uma startup que desenvolve avatares a partir de inteligência artificial (IA) para interações na internet.

Segundo o TechCrunch, que apurou a compra, os valores não foram divulgados oficialmente, mas ao que tudo indica, giram em torno de US$ 100 milhões.

O app é visto como um caminho para competir com o TikTok, um concorrente inesperado no campo das buscas e do conteúdo em vídeo, e que tem o apelo dos filtros de realidade aumentada e as interações que beiram o metaverso que a Meta quer lançar.

A Alter, previamente chamada de Facemoji, tem sede nos Estados Unidos e República Tcheca. Ela começou como uma plataforma de avatar que oferecia sua tecnologia para diversas redes sociais e de jogos.

A aquisição foi concluída há cerca de dois meses, disse a fonte, mas nenhuma das empresas a divulgou ao público. Alguns dos principais executivos da Alter atualizaram seus perfis no LinkedIn para compartilhar que ingressaram no Google sem reconhecer a aquisição.