Biden promete assinar hoje lei que pode banir TikTok dos EUA

O Senado dos EUA aprovou uma legislação na terça-feira que forçaria a ByteDance, empresa-mãe do TikTok na China, a vender a plataforma de mídia social sob a ameaça de deixar de operar no país, numa medida vista como controversa, principalmente para criadores de conteúdo que usam a plataforma de vídeos curtos para obter sua renda.

A legislação do TikTok foi incluída como parte de um pacote maior de US$ 95 bilhões que fornece ajuda externa à Ucrânia e a Israel e foi aprovada por 79 votos a 18. Agora, vai para o presidente Joe Biden, que disse em um comunicado que o assinará nesta quarta-feira.

Segundo a Associated Press, uma decisão tomada pelos republicanos da Câmara na semana passada de anexar o projeto de lei do TikTok ao pacote de alta prioridade ajudou a acelerar sua aprovação no Congresso e veio após negociações com o Senado, onde uma versão anterior do projeto estava engavetada. Essa versão deu à empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, seis meses para se desfazer de suas participações na plataforma. Mas atraiu ceticismo de alguns legisladores importantes preocupados com a janela muito curta para um acordo complexo que poderia valer dezenas de bilhões de dólares.

A legislação revisada estende o prazo, dando à ByteDance nove meses para vender o TikTok e uma possível extensão de três meses se uma venda estiver em andamento. O projeto também impediria a empresa de controlar o que mais interessa nessa discussão: o algoritmo que alimenta vídeos de usuários com base em seus interesses e tornou a plataforma um fenômeno de tendências.

A aprovação é o resultado de temores bipartidários de longa data em Washington sobre possíveis ameaças chinesas e a propriedade do TikTok, que é usado por 170 milhões de americanos. Durante anos, legisladores e funcionários do governo expressaram preocupações de que as autoridades chinesas pudessem forçar a ByteDance a entregar dados de usuários dos EUA ou influenciar os americanos.

Os opositores do projeto dizem que Pequim poderia facilmente obter informações sobre os americanos de outras maneiras, inclusive por dados comerciais que trafegam em informações pessoais na internet.