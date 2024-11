Presidente da China diz querer trabalhar com Trump para “administrarem diferenças” Ji Jinping falou sobre manter a relação com os EUA no mandato do próximo presidente durante encontro com Joe Biden na APEC

O presidente dos EUA, Joe Biden (E), aperta a mão do presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Lima, Peru, em 16 de novembro de 2024 (Leah Millis / POOL / AFP/AFP)