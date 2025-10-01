Joga no Game Pass? Preço das assinaturas vai subir, e muito, no Brasil

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 1, uma grande reformulação no Xbox Game Pass, serviço de assinatura de jogos da empresa. A mudança, que entra em vigor imediatamente, substitui os antigos planos Core e Standard por três novas categorias — Essential, Premium e Ultimate — e traz reajustes expressivos nos valores mensais.

Plano antigo Preço antigo Plano novo Preço novo Diferença (R$) Aumento (%) Core R$ 34,99 Essential R$ 43,90 +R$ 8,91 +25,5% Standard R$ 44,99 Premium R$ 59,90 +R$ 14,91 +33,1% Ultimate R$ 59,99 Ultimate R$ 119,90 +R$ 59,91 +99,8%

Com a transição, todos os assinantes serão migrados automaticamente para os novos planos. Segundo a empresa, a proposta é oferecer “mais flexibilidade”, mas o impacto financeiro para o consumidor é evidente.

O novo plano mais completo, o Ultimate, passa a custar R$ 119,90 por mês. Além de dar acesso a mais de 400 jogos em console, PC e nuvem, o pacote inclui até 75 lançamentos por ano já no primeiro dia de disponibilidade. Entre os confirmados estão Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2 e The Outer Worlds 2. O plano agrega ainda duas assinaturas que antes eram vendidas separadamente: o Clube Fortnite, avaliado em R$ 38 mensais, e o Ubisoft+ Classics, de R$ 26,99 mensais.

O Ultimate mantém benefícios adicionais, como recompensas em títulos da Riot Games, descontos de até 20% em jogos selecionados e o programa de pontos Rewards, que agora pode render até 100 mil pontos globais apenas jogando.

Já o Premium, que substitui o antigo Standard, passa a custar R$ 59,90 mensais. A oferta inclui mais de 200 jogos para console, PC e nuvem, entre eles franquias conhecidas como Minecraft, Forza Horizon 5 e Grand Theft Auto V, além de títulos mais recentes como Diablo IV e Hogwarts Legacy.

O plano mais básico, o Essential, herdeiro do antigo Core, custa R$ 43,90 por mês. Ele dá acesso a uma biblioteca de pouco mais de 50 jogos, multiplayer online, cloud gaming ilimitado e recompensas exclusivas. Jogos como Hades, Stardew Valley e Cities: Skylines Remastered estão entre os principais destaques da lista.

Além disso, todos os níveis de assinatura trazem vantagens adicionais em jogos populares como Overwatch 2 e Warhammer 40.000: Darktide, junto a recompensas e descontos na Microsoft Store.

O contexto da mudança

O Xbox Game Pass se tornou o centro da estratégia da Microsoft no mercado de jogos desde 2017, quando foi lançado como um “Netflix dos games”. Ao longo dos anos, o serviço passou a ser a principal vitrine da empresa para seus estúdios próprios, ao incluir títulos no dia do lançamento.

Com a nova estrutura, a Microsoft parece mirar em dois públicos: quem quer apenas jogar online com acesso básico a uma biblioteca rotativa e quem deseja uma experiência mais robusta, com lançamentos imediatos e serviços extras incorporados. O aumento, no entanto, coloca o Ultimate entre as assinaturas de entretenimento mais caras do Brasil, ultrapassando plataformas de vídeo como Netflix e Disney+.