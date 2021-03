Galaxy S21, smartphone topo de linha da Samsung, chega ao Brasil

O Galaxy S21, o novo smartphone topo de linha da Samsung, teve preço e data de lançamento revelados hoje para o mercado brasileiro. A companhia sul-coreana trouxe o produto em três versões ao país, assim como fez no restante do mundo: S21, S21+ e S21 Ultra, sendo este último o modelo mais avançado entre todos já lançados pela empresa. O aparelho é o primeiro a ter compatibilidade com a caneta inteligente S-Pen, uma tecnologia fornecida pela Wacom (famosa por suas mesas digitalizadoras) e antes exclusiva da linha Galaxy Note. O acessório não acompanha o produto na caixa, e, como na versão global, carregador e fone de ouvido também não. Na fase de pré-venda dops S21, a Samsung irá fornecer gratuitamente um carregador para os consumidores brasileiros.

Uma das principais novidades do S21 Ultra é o modo do diretor, um formato de gravação de vídeos que utiliza, simultaneamente, as câmeras frontal e traseira. A proposta da função é poder capturar uma cena e a reação de quem a filma ao mesmo tempo, sem nenhuma necessidade de edição. Isso permite, também, a gravação de guias passo a passo, que podem ser úteis em tempos de home office permanente. O recurso já foi utilizado pela Sony no passado, uma empresa que não atua mais no ramo de celulares no Brasil.

Outra funcionalidade que chega agora às câmeras dos produtos da linha S21 é a chamada Single Take. Ela foi apresentada no ano passado, mas agora, além de capturar vídeos e fotos automaticamente para o usuário, ela faz reconhecimento de movimentos de ação em câmera lenta e permite, por exemplo, que o céu se mova em uma cena estática.

A linha Galaxy S21 chegará ao Brasil com processador octa-core da linha Exynos. Versões internacionais devem ter processador da Qualcomm. O Galaxy S21 Ultra contará com o processador Exynos 2100, que promete oferecer desempenho gráfico 40% maior do que na geração passada

O S21 Ultra é o maior entre os três modelos da nova linha e, também, é o que tem a maior capacidade de bateria, chegando a 5.000 mAh. Sua tela é de 6,8 polegadas, com resolução de 3200×1440 pixels, que fica entre as resoluções Full HD e 4K.

Nas memórias, as opções são de 128 GB ou 256 GB de espaço com 12 GB de RAM, e há ainda uma versão com espaço de 512 GB que vem com 16 GB de RAM. Ainda não está claro se todas as versões virão para o mercado brasileiro. A câmera frontal do aparelho tem sensor de 40 megapixels para fotos. Já as câmeras traseiras são quatro: 108 megapixels (wide), 12 megapixels (ultra-wide), e duas teleobjetivas de 10 megapixels. O zoom óptico é de até 10x.

O modelo Galaxy S21 é o mais simples entre três e a sua principal mudança é na construção, que conta com policarbonato em vez de vidro na parte traseira. Como na versão +, que tem tela de 6,7 polegadas, a memória RAM do S21 tem capacidade de 8 GB. A tela do aparelho tem resolução Full HD (2400×1080 pixels) e tamanho de 6,2 polegadas.

Os aparelhos chegam ao Brasil com a missão de ajudar a Samsung a retomar a liderança global do mercado de smartphones. No último trimestre de 2020, segundo a consultoria IDC, a Apple vendeu mais aparelhos do que a rival, impulsionada pela chegada da tecnologia 5G aos iPhones. Nos dados de vendas do ano, a Samsung ainda é líder isolada de vendas de smartphones no mundo, e também no Brasil.

Confira os preços dos novos Galaxy 21:

Galaxy S21: R$ 5.999 (128 GB/ 8 GB)

Galaxy S21 +: R$ 6.999 (8 GB/128 GB) ou R$ 7.399 (8 GB/256 GB)

Galaxy S21 Ultra: R$ 9.499 (12 GB/256 GB) ou R$ 10.499 (16 GB/512 GB)

As vendas do produto começarão em 5 de março.

Smart Tags

As Smart Tags, pequenos dispositivos eletrônicos que podem rastrear uma mochila, um cachorro ou qualquer tipo de objeto ou animal de estimação, também chegará ao Brasil. os preços começaram em 199 reais para um único dispositivo, 329 reais para o combo com duas e 549 reais para o combo com quatro unidades.

Galaxy Buds Pro

O fone de ouvido Galaxy Buds Pro também chega ao mercado em março. O aparelho conta com uma nova tecnologia de cancelamento de ruído, que pode ser desligada de forma automática para ouvir o som ambiente ou a voz de uma pessoa. O produto tem preço sugerido de 1.399 reais.